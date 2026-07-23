Кобахидзе заявил о планах укрепить связи с Азербайджаном

Грузия намерена углублять отношения со странами Центральной Азии, а также с соседними государствами, включая Азербайджан, Армению и Турцию.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью журналистам в Сингапуре.

"У нас тесные отношения со странами Центральной Азии, а также с нашими соседями - Азербайджаном, Арменией, Турцией, и мы хотим еще больше углубить эти отношения", - сказал глава грузинского правительства.

По словам Кобахидзе, Грузия занимает стратегически важное географическое положение.

"У нас есть соглашения о свободной торговле со многими странами, и это создает очень хорошую основу для привлечения многих стран к развитию экономических отношений с Грузией. Грузия может стать центром для различных стран во всех отношениях. Соответственно, мы должны активно работать над тем, чтобы использовать этот ресурс в максимальной степени", - добавил премьер-министр.