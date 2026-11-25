Защитник испанской "Барселоны" Жюль Кунде нарушил командную дисциплину в Баку накануне матча против азербайджанского "Сабаха".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, французский футболист с опозданием присоединился к общекомандному собранию перед тренировкой на Бакинском олимпийском стадионе.

Опоздание защитника не осталось без внимания главного тренера команды Ханса-Дитера Флика - по выражению лица немецкого специалиста было заметно его недовольство.

Отметим, что в прошлом сезоне Кунде уже лишался места в стартовом составе за нарушение дисциплинарных правил.

Матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября и начнется в 21:45.