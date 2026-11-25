Защитник "Барселоны" нарушил дисциплину перед матчем с "Сабахом"
Защитник испанской "Барселоны" Жюль Кунде нарушил командную дисциплину в Баку накануне матча против азербайджанского "Сабаха".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, французский футболист с опозданием присоединился к общекомандному собранию перед тренировкой на Бакинском олимпийском стадионе.
Опоздание защитника не осталось без внимания главного тренера команды Ханса-Дитера Флика - по выражению лица немецкого специалиста было заметно его недовольство.
Отметим, что в прошлом сезоне Кунде уже лишался места в стартовом составе за нарушение дисциплинарных правил.
Матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября и начнется в 21:45.
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