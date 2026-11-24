https://news.day.az/society/1876592.html Кадры автомобиля, в котором погибла телеведущая - ВИДЕО Как сообщалось ранее, в результате ДТП, произошедшего на территории поселка Локбатан Гарадагского района, погибли пассажир, бывшая ведущая телеканала ARB TV Ада Сулейман, и водитель Анар Керимов. Как сообщает Day.Az, Xəzər TV показал в каком состоянии автомобиль марки VOYAH, на котором они попали в аварию. Представляем кадры:
Кадры автомобиля, в котором погибла телеведущая - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в результате ДТП, произошедшего на территории поселка Локбатан Гарадагского района, погибли пассажир, бывшая ведущая телеканала ARB TV Ада Сулейман, и водитель Анар Керимов.
Как сообщает Day.Az, Xəzər TV показал в каком состоянии автомобиль марки VOYAH, на котором они попали в аварию.
Представляем кадры:
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