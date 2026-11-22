Завершился чемпионат мира по паратхэквондо, проходивший в южнокорейском городе Муджу.

Как сообщили Day.Az в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана, сборная завершила мундиаль на 5-м месте с 1 золотой и 1 бронзовой медалями.

В мужском турнире чин в категории K44 наша сборная завершила чемпионат мира на втором месте.

В составе команды Азербайджана, занявшей место в рейтинге по общему количеству медалей в входящей в программу Паралимпийских игр категории K44 и непаралимпийской категории K41, Сабир Зейналов (58 кг) стал чемпионом мира, а Имамеддин Халилов (70 кг) - бронзовым призером.

На соревнованиях также дебютировали молодые паратхэквондисты Амин Алиев (63 кг) и Самая Гасанова (47 кг).

По итогам чемпионата мира кубок за занятое национальной командой 5-е место был вручен главному тренеру Фариду Тагизаде.