Как минимум 19 человек пострадали в результате отравления угарным газом в одной из церквей в регионе Альгой (федеральная земля Бавария).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Focus Online.

По его данным, инцидент произошел в общине Бад-Грёненбах из-за неисправности системы отопления. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. В районе происшествия развернута масштабная операция с участием экстренных служб, пожарных расчетов и сотрудников полиции. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В правоохранительных органах отметили, что точные причины произошедшего на данный момент не установлены.