https://news.day.az/world/1876300.html В Германии 19 человек отравились в церкви Как минимум 19 человек пострадали в результате отравления угарным газом в одной из церквей в регионе Альгой (федеральная земля Бавария). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Focus Online. По его данным, инцидент произошел в общине Бад-Грёненбах из-за неисправности системы отопления.
В Германии 19 человек отравились в церкви
Как минимум 19 человек пострадали в результате отравления угарным газом в одной из церквей в регионе Альгой (федеральная земля Бавария).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Focus Online.
По его данным, инцидент произошел в общине Бад-Грёненбах из-за неисправности системы отопления. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. В районе происшествия развернута масштабная операция с участием экстренных служб, пожарных расчетов и сотрудников полиции. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В правоохранительных органах отметили, что точные причины произошедшего на данный момент не установлены.
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