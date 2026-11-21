В соответствии с планом подготовки на 2026 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Азербайджанской Армии проведено первенство по поднятию гирь.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, на церемонии открытия минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем полковник Джавид Агаев выступил с речью, проинформировав о целях, значении первенства и поставленных задачах. Далее были проверены составы команд, проведена жеребьевка и определены весовые категории участников. После разъяснения военнослужащим соответствующих правил и мер безопасности соревнования стартовали.

В соревнованиях приняли участие 11 команд, представляющих виды войск Азербайджанской Армии, объединения, соединения и специальные учебные заведения, в шести весовых категориях.

По итогам состязаний первого места удостоилась команда Сухопутных войск, второго места - команда Военного института имени Гейдара Алиева, третьего - команды Военно-воздушных сил и Сил специального назначения.

В завершение победителям в каждой весовой категории были вручены медали, а команде, показавшей наилучший результат в командном зачете, вручены кубок и почетные грамоты, было сделано фото на память.