https://news.day.az/politics/1876025.html Азербайджан представлен на новой международной площадке ШОС - ФОТО Первый Форум межцивилизационного диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит 20-22 ноября в Нью-Дели, столице Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана, Азербайджан на форуме представляет делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли.
Азербайджан представлен на новой международной площадке ШОС - ФОТО
Первый Форум межцивилизационного диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит 20-22 ноября в Нью-Дели, столице Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана, Азербайджан на форуме представляет делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли.
Форум направлен на изучение общего цивилизационного наследия, укрепление связей между народами и развитие межкультурного сотрудничества. Программа включает вступительное выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, презентации, посвященные культуре, выставки и тематические дискуссии.
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