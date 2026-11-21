Первый Форум межцивилизационного диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит 20-22 ноября в Нью-Дели, столице Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана, Азербайджан на форуме представляет делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли.

Форум направлен на изучение общего цивилизационного наследия, укрепление связей между народами и развитие межкультурного сотрудничества. Программа включает вступительное выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, презентации, посвященные культуре, выставки и тематические дискуссии.