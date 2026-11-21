Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 986-й гол в профессиональной карьере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 41-летний футболист отличился в перенесенном матче девятого тура национального чемпионата против "Аль-Ахли". На момент публикации встреча еще продолжается, счет 1:0 в пользу "Аль-Наср".

Португальский нападающий поразил ворота соперника на 14-й минуте встречи в Джидде, выведя свою команду вперед. Таким образом, общее количество голов Роналду за карьеру достигло 986. Из них 840 он забил на клубном уровне, а еще 146 - в составе сборной Португалии.