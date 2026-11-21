https://news.day.az/sport/1875965.html Роналду стал еще на шаг ближе к 1000 голам - ВИДЕО Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 986-й гол в профессиональной карьере. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 41-летний футболист отличился в перенесенном матче девятого тура национального чемпионата против "Аль-Ахли". На момент публикации встреча еще продолжается, счет 1:0 в пользу "Аль-Наср".
Роналду стал еще на шаг ближе к 1000 голам - ВИДЕО
Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 986-й гол в профессиональной карьере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 41-летний футболист отличился в перенесенном матче девятого тура национального чемпионата против "Аль-Ахли". На момент публикации встреча еще продолжается, счет 1:0 в пользу "Аль-Наср".
Португальский нападающий поразил ворота соперника на 14-й минуте встречи в Джидде, выведя свою команду вперед. Таким образом, общее количество голов Роналду за карьеру достигло 986. Из них 840 он забил на клубном уровне, а еще 146 - в составе сборной Португалии.
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