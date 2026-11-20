https://news.day.az/society/1875796.html В структуру НАНА внесены изменения В структуре Национальной академии наук Азербайджана произошли изменения. Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно документу, перечень научных учреждений, находящихся в подчинении Гянджинского отделения НАНА, утвержден в новой редакции.
В структуру НАНА внесены изменения
В структуре Национальной академии наук Азербайджана произошли изменения.
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, перечень научных учреждений, находящихся в подчинении Гянджинского отделения НАНА, утвержден в новой редакции.
Теперь в состав Гянджинского отделения входят два научных учреждения:
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