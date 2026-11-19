27-е издание в рамках проекта "Xalq Əmanəti" (Народное достояние), реализуемого Халг Банком, представляет собой художественный альбом "Фуад Абдурахманов. Скульптура", посвящённый жизни и творчеству выдающегося азербайджанского скульптора, Народного художника Азербайджанской ССР, члена-корреспондента Академии художеств СССР, дважды лауреата Сталинской премии Фуада Абдурахманова.

18 ноября состоялась презентация альбома, на которой присутствовали видные деятели искусств и представители творческой интеллигенции.

Фуад Абдурахманов, чьё творчество сыграло значительную роль в развитии азербайджанской монументальной скульптуры, родился 11 мая 1915 года в Нухе (ныне город Шеки). Первым незаурядные способности юного Фуада обнаружил его учитель рисования Перов. Заметив одарённость юного Фуада и его творческий потенциал, педагог посоветовал семье переехать в Баку, где талант мальчика мог раскрыться быстрее. Так, летом 1929 года семья Абдурахмановых переехала в Баку. Это событие положило начало важному этапу в профессиональном становлении будущего скульптора.

Первое профессиональное образование Фуад Абдурахманов получил в Азербайджанском художественном техникуме (ныне - Колледж искусств при Азербайджанской государственной академии художеств). Впоследствии, по совету преподавателей, он продолжил учебу в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Именно в этот период начало формироваться его профессиональное мастерство.

В богатом творческом наследии скульптора особое место занимают образы выдающихся исторических личностей, деятелей литературы и культуры Азербайджана. К числу наиболее значимых его работ относятся памятники Низами Гянджеви, воздвигнутые в Баку и Гяндже, скульптура Мухаммеда Физули, украшающая лоджию Национального музея азербайджанской литературы имени Низами, памятник Самеду Вургуну, монумент "Освобожденная женщина", ставший одним из архитектурных и художественных символов столицы, а также памятник в честь близкого друга Фуада Абдурахманова - легендарного разведчика Мехти Гусейнзаде.

Творческое наследие Фуада Абдурахманова не ограничивается пределами Азербайджана. Его произведения, украшающие общественные пространства различных городов мира, способствовали международному признанию национальной школы скульптуры. Среди работ скульптора, установленных за рубежом, - памятники государственным деятелям Монголии Сухэ-Батору и маршалу Чойбалсану в столице страны Улан-Баторе, выдающемуся поэту Рудаки в Душанбе (Таджикистан) и одному из ярчайших светил мировой науки Ибн Сине в Бухаре (Узбекистан).

Отметим, что с 19 ноября 2026 года в картинной галерее, расположенной в главном здании Халг Банка, будет представлена экспозиция произведений Фуада Абдурахманова. Галерея открыта для посещения пять дней в неделю - с понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00, а по субботам и воскресеньям - с 10:00 до 16:00. Вход свободный. Адрес: проспект Иншаатчылар, 22 L.

Проект "Народное достояние" реализуется ОАО "Халг Банк" с 2010 года. Его цель - сохранение культурного наследия азербайджанского народа и передача его будущим поколениям, ознакомление мировой общественности с духовными ценностями страны.

Книги, издаваемые в рамках проекта, представлены на азербайджанском, английском и русском языках. Издания преподносятся в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных государств в Азербайджане и дипломатическим представительствам Азербайджана за рубежом, крупнейшим музеям и библиотекам мира, а также ценителям искусства.

На сегодняшний день в рамках проекта организованы выставки и изданы художественные альбомы, отражающие творчество Народных художников Бёюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Таги Тагиева, Микаила Абдуллаева, художника-ковроткача Лятифа Керимова, Заслуженного художника Джахида Джамала, Алекпера Рзагулиева, Махмуда Тагиева, Заслуженного деятеля искусств Ваджии Самедовой и Кямала Ахмеда. Наряду с этим, изданы художественные альбомы и проведены выставки работ Мирзы Гадима Иревани, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и скульптора Самира Качаева, ставшего шехидом.

В рамках проекта также вышли в свет книги, посвящённые творчеству Народных поэтов Мамеда Араза, Хёкюмы Биллури, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка и Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, и антология поэтов Южного Азербайджана, а также книга выдающегося учёного-нумизмата, профессора Али Раджабли "Монеты Азербайджана", трёхтомная Антология ашыгской поэзии, полное собрание произведений всемирно известного поэта и мыслителя Мирзы Шафи Вазеха, изданное на азербайджанском, немецком и русском языках.