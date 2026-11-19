Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа запланирована ориентировочно на 14:30 по местному времени (10:30 Баку).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, переговоры пройдут в Шэньчжэне, их примет государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан", расположенная у подножия горы Цилинь. Здесь же накануне состоялись полноформатные двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Как анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча пройдет с участием делегаций - их состав уже согласован. А вот работа над текстом возможного коммюнике пока продолжается.