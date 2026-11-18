В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о "гениальной" идее экс-сепаратистов.

Day.Az представляет публикацию:

В стане бывших сепаратистов снова забурлило. "Госминистр" без портфеля виртуального " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" Нжде Искандарян выдал идею: создать специальную комиссию. По его замыслу, в ней должны дружно заседать представители фантомного образования, армянские чиновники, международные посредники и правозащитники.

Цель - "обсудить" освобождение лиц, которые в Баку проходят по тяжелым статьям о военных преступлениях.



Удивляет поразительная, почти клиническая глухота к реальности. Казалось бы, им уже на всех языках объяснили, что тема закрыта. Забита гвоздями. Закатана в бетон. Но нет, скулеж не прекращается, а продолжается с прежним упорством. Причем подается все это так, словно речь идет не о людях с конкретными биографиями, материалами следствия и тяжелым грузом обвинений, а о стайке чистейших, почти ангельских голубок, которые по чистой случайности и чудовищной несправедливости томятся в неволе. Бедные, невинные, почти святые. Просто гуляли и оказались не в том месте.



Однако закон есть закон. И он, как ни крути, для всех один. Место этих "голубок" - за колючей решеткой. А фантомы на то и фантомы, чтобы оставаться в прошлом.