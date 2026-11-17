Супругам военнослужащих, переезжающим вместе с ними к новому месту службы, предлагают выплачивать пособие в размере минимальной заработной платы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".

Согласно законопроекту, если в связи с переездом военнослужащего к новому месту службы его супруг или супруга не сможет трудоустроиться в этом регионе, ему или ей предлагается выплачивать денежное пособие в размере минимальной месячной заработной платы.