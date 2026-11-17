https://news.day.az/society/1874995.html Супругам военных предложили платить минимальную зарплату Супругам военнослужащих, переезжающим вместе с ними к новому месту службы, предлагают выплачивать пособие в размере минимальной заработной платы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".
Супругам военных предложили платить минимальную зарплату
Супругам военнослужащих, переезжающим вместе с ними к новому месту службы, предлагают выплачивать пособие в размере минимальной заработной платы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".
Согласно законопроекту, если в связи с переездом военнослужащего к новому месту службы его супруг или супруга не сможет трудоустроиться в этом регионе, ему или ей предлагается выплачивать денежное пособие в размере минимальной месячной заработной платы.
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