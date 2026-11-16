Европейские клубы обвинили УЕФА в нарушении законов ЕС

Союз европейских клубов (UEC) подал официальную жалобу в Европейскую комиссию против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организации European Football Clubs (EFC), обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Reuters, поводом стало соглашение, по которому УЕФА признает EFC единственным объединением, уполномоченным представлять интересы европейских клубов при обсуждении ключевых вопросов клубного футбола.

В UEC считают, что такая система ограничивает влияние сотен небольших команд на решения о распределении доходов, календаре матчей и формате европейских турниров.

Жалоба касается возможного нарушения статей 101 и 102 Договора о функционировании Евросоюза, регулирующих антиконкурентные соглашения и злоупотребление доминирующим положением.

Соглашение между УЕФА и EFC было заключено в 2023 году, а затем продлено до 2033 года. В соответствии с ним EFC получает право назначать 16 из 20 членов Комитета клубных соревнований УЕФА, а также выдвигать двух представителей в исполнительный комитет организации.

EFC, ранее известная как Ассоциация европейских клубов (ECA), объединяет более 900 команд. В свою очередь, UEC представляет 138 клубов из 22 стран.

Генеральный секретарь UEC Деннис Гудашич заявил, что организация добивается проверки законности существующей модели представительства и готова к переговорам с УЕФА.

При этом речь идет о жалобе, а не об установленном нарушении. Еврокомиссии предстоит оценить приведенные доводы и определить дальнейшие действия.

На момент публикации Reuters УЕФА и EFC не предоставили комментариев по поводу обращения.