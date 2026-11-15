Французская улица рушит европейские амбиции Макрона

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Франция снова провела субботу под аккомпанемент протестных лозунгов, полицейских сирен и слезоточивого газа. 14 ноября на улицы французских городов вышли свыше 100 тысяч человек. В Париже насчитали десятки тысячи демонстрантов. Еще сотни человек оказались задержаны. Похоже, французская улица никак не желает проникаться оптимизмом Елисейского дворца и продолжает портить политический пейзаж Эммануэлю Макрону.

Французское общество предъявляет счет собственной власти, и сумма с каждым месяцем становится все внушительнее. Дороговизна жизни, разваливающаяся система государственных услуг, проблемы образования, претензии к полиции - список недовольства давно вышел за пределы отдельных социальных требований. Граждане Франции все меньше верят обещаниям руководства страны и все чаще предпочитают выражать свое отношение к нему непосредственно на улицах.

Начиналось все со студенческих выступлений в сентябре. Молодые люди жаловались на нехватку преподавателей и плачевное состояние учебных заведений. Затем к ним присоединились другие недовольные группы населения. К середине октября протестное движение достигло пика: около 565 тысяч участников по всей стране. Теперь, спустя месяц, демонстрации продолжаются. И сколько бы ни хотелось Макрону закрыть эту неприятную страницу, французская улица пока не дает ему такой возможности.

Особенно пикантно все это выглядит на фоне международных амбиций самого французского президента. Макрон привык выступать с поучительными заявлениями, рассуждать о будущем Европы, демократических ценностях, международной ответственности и необходимости защищать свободу. Президенту, судя по всему, гораздо комфортнее обсуждать судьбы континента, чем разбираться с тем, почему собственные граждане месяцами не могут добиться решения элементарных социальных проблем.

Получается весьма своеобразное европейское лидерство: на международных площадках - громкие речи и стратегические инициативы, дома - полицейские кордоны, задержания и очередные демонстрации. Пока Макрон рассуждает о том, какой должна быть Европа, французы напоминают ему, какой стала повседневная жизнь в его собственной стране.

И здесь особенно показательна реакция властей на происходящее. В Париже, Бордо и Нанте полиция применила силу против демонстрантов, использовала слезоточивый газ. Конечно, всегда можно найти объяснение действиям правоохранителей, сослаться на отдельные нарушения порядка. Однако газовые баллоны пока не научились снижать цены в магазинах, возвращать преподавателей в школы и улучшать работу государственных учреждений. С социальными проблемами подобная тактика справляется примерно так же успешно, как дипломатические речи Макрона с восстановлением доверия к его президентству.

Есть у французского руководства и другая неприятность - деньги. Государственный долг настолько ограничивает возможности правительства, что удовлетворять требования протестующих становится все сложнее. Иными словами, обещать перемены можно сколько угодно, но бюджетные реалии имеют неприятную привычку вмешиваться в политические фантазии. Французам предлагают проявить терпение, хотя запас этого терпения, судя по происходящему, стремительно иссякает.

На этом фоне рейтинг одобрения Макрона опустился до самого низкого уровня с момента его прихода к власти в 2017 году. Для президента, который явно привык видеть себя одним из главных политических игроков Европы, подобный результат должен стать весьма болезненным напоминанием: международные амбиции еще не означают внутренней популярности.

Макрону стоило бы хотя бы иногда отвлекаться от роли европейского наставника и посмотреть на собственную страну. Франция явно нуждается в руководстве, способном решать проблемы французов, а не только в президенте, который любит рассуждать о проблемах всего остального мира.

И пока Елисейский дворец надеется, что протестная волна сама собой сойдет на нет, у Макрона остается все меньше оснований для политического оптимизма. Французы уже в какой раз продемонстрировали, что умеют выходить на улицы. Теперь президенту предстоит продемонстрировать нечто гораздо более сложное - умение управлять страной, граждане которой все меньше хотят слушать его наставления.