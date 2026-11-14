Развод экс-главы Nvidia может стать самым дорогим в истории

Развод сооснователя компании Nvidia Дженсена Хуанга с супругой Лори может стать самым дорогим в мире и обойтись более чем в 70 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, супруги проживают в Калифорнии, где действует правило раздела совместно нажитого имущества поровну, если между сторонами не заключено иное соглашение.

Состояние Дженсена Хуанга, по оценке Forbes, несмотря на недавнее падение акций Nvidia, по-прежнему составляет около 143 миллиардов долларов. Таким образом, в случае развода его супруга теоретически может претендовать более чем на 70 миллиардов долларов.

Подобный раздел имущества мог бы стать одним из крупнейших в истории. Однако неизвестно, заключали ли супруги брачный договор или другие финансовые соглашения, которые могли бы повлиять на распределение активов.

При этом пока нет информации о том, намерена ли Лори Хуанг подавать на развод.

Ранее Хуанг ушел с постов генерального директора и президента компании Nvidia - ведущего мирового производителя чипов для искусственного интеллекта, а также вышел из совета ее директоров. 8 ноября совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга. Он признался в романтических отношениях с женщиной, которую якобы подозревали в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая заявил, что считает клеветой утверждения о работе на китайскую разведку женщины, связанной с Хуангом.