Мирная повестка Баку и Еревана расширяется на вопросы трансграничных рек - ОБЗОР от Azernews

Автор: Габиль Аширов

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный вопросам водной безопасности Азербайджана и перспективам сотрудничества с Арменией в сфере управления трансграничными реками.

Day.Az представляет перевод статьи:

Мирная повестка между Азербайджаном и Арменией постепенно расширяется, охватывая наряду с политическими вопросами и вопросами безопасности также более широкое региональное сотрудничество. За последние шесть лет две страны добились значительного прогресса в преодолении последствий многолетнего конфликта. Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 12 ноября в Дублине, в ходе которой лидеры приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками, стала еще одним важным событием в этом процессе. Данная инициатива имеет особое значение для Азербайджана, водная безопасность которого в значительной степени зависит от рек, берущих начало за пределами страны.

Как известно, ирредентистская политика Армении привела к почти тридцатилетней оккупации международно признанных территорий Азербайджана, включая Карабах и семь прилегающих районов. К сожалению, гуманитарная трагедия, вызванная карабахским конфликтом, оказалась настолько масштабной, что экологические и экономические последствия конфликта отошли на второй план.

Одним из наиболее показательных примеров стало управление Сарсангским водохранилищем на реке Тертер. В период оккупации водохранилище и ключевые участки расположенной ниже по течению ирригационной системы оставались под контролем армянской стороны. При этом азербайджанские фермеры в нижнем течении реки зависели от воды, поступавшей через эту инфраструктуру для орошения сельскохозяйственных угодий.

Согласно докладу, подготовленному для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сбросы воды из Сарсангского водохранилища преимущественно осуществлялись осенью и зимой, тогда как весной и летом, когда потребность сельского хозяйства в воде достигала максимума, объемы сбросов сокращались. В результате фермеры Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов сталкивались с острой нехваткой оросительной воды. По оценкам, приведенным в докладе, около 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в затронутых приграничных районах испытывали серьезный дефицит воды.

Проблема получила официальное отражение в резолюции ПАСЕ №2085, принятой в январе 2016 года. Ассамблея призвала установить международный контроль за водохранилищем, ирригационными каналами и сезонным графиком сброса воды, а также потребовала от армянских властей прекратить использование водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или давления. Однако для Азербайджана проблема охватывала значительно более широкий круг вопросов, чем ситуация вокруг Сарсангского водохранилища и реки Тертер.

В период оккупации азербайджанские общины также лишились доступа к другим важным рекам и объектам водной инфраструктуры, расположенным на ранее оккупированных территориях, включая речные системы Хакари, Базарчая и Хачынчая. Азербайджан неоднократно выражал обеспокоенность ограничениями доступа к этим ресурсам, подчеркивая, что утрата контроля над водными источниками в верховьях рек подрывала ирригацию, сельскохозяйственное производство и экономические перспективы районов, расположенных ниже по течению. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно привлекал внимание к этим вопросам, в том числе в 2020 году, когда подчеркнул, что контроль над Сарсангским и Суговушанским водохранилищами лишал азербайджанских фермеров доступа к воде реки Тертер в летние месяцы.

Восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом коренным образом изменило ситуацию. Сарсангское и Суговушанское водохранилища, а также другие объекты водной инфраструктуры на освобожденных территориях теперь находятся под контролем Азербайджана. Это позволило стране восстановить использование водных ресурсов для орошения и регионального развития, включая регулирование стока реки Тертер.

Однако проблемы водных ресурсов в отношениях между двумя странами охватывают и другие вопросы, помимо исторически сложившегося управления водохранилищами. Еще одной серьезной проблемой остается загрязнение трансграничных рек, особенно для Азербайджана как страны, расположенной ниже по течению.

Река Араз, вторая по величине река Азербайджана и один из основных источников воды для сельского хозяйства и региональных экосистем, наглядно демонстрирует масштаб этой проблемы. Ее бассейн получает воду из нескольких стран, включая Армению, и подвергается загрязнению промышленными, горнодобывающими и коммунальными отходами. Исследование, опубликованное азербайджанскими учеными в декабре 2020 года, выявило загрязнение бассейна Араза, связанное с горнодобывающей деятельностью в Сюникской области Армении. По данным исследователей, промышленные отходы горнодобывающих предприятий, расположенных в нескольких регионах Армении, попадали в речную систему через ее притоки, прежде всего Охчучай. Результаты исследований показали, что концентрация меди в отдельных пробах превышала допустимые нормы в 25-50 раз, а концентрация фенола - в 6-15 раз.

Река Охчучай стала одним из наиболее наглядных примеров экологических последствий ненадлежащего управления промышленными сточными водами. Река протяженностью 83 километра берет начало в Зангезурских горах, пересекает границу Азербайджана в Зангиланском районе и затем впадает в Араз. Ее воды подвергались загрязнению промышленными и коммунальными стоками, связанными с деятельностью Каджаранского медно-молибденового комбината и горнодобывающих предприятий в районе Капана.

В начале 2021 года природоохранные органы Азербайджана сообщили о повышенных концентрациях тяжелых металлов, включая кадмий, свинец, никель, железо, молибден и цинк, в пробах воды и донных отложений. Власти также зафиксировали случаи массовой гибели рыбы и ухудшения экологического состояния реки. В июле 2021 года азербайджанские экологические и молодежные организации привлекли внимание международных структур к этой проблеме, заявив, что загрязнение угрожает водному биоразнообразию, местным общинам и экосистеме реки Араз в целом. Впоследствии Азербайджан продолжил поднимать этот вопрос по дипломатическим каналам. В 2023 году Генеральная прокуратура также обратилась к международным партнерам в связи с загрязнением рек Араз и Охчучай.

В оценке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), проведенной в 2022 году, была рассмотрена информация об Охчучае, предоставленная Азербайджаном. Хотя эксперты во время полевого визита не обнаружили видимых признаков загрязнения и самостоятельно не отбирали пробы воды, в оценке были отмечены сообщения о случаях загрязнения, повышенных концентрациях тяжелых металлов в представленных лабораторных результатах и потенциальных рисках для экосистемы реки. Это свидетельствует о важности регулярного, прозрачного и совместного экологического мониторинга.

Стратегическое значение этих вопросов становится еще очевиднее с учетом географического положения Азербайджана. Около 70 процентов поверхностных водных ресурсов страны формируется за пределами ее территории. Следовательно, качество и доступность поступающей в Азербайджан воды в значительной степени зависят от экологической политики и подходов к управлению водными ресурсами в соседних государствах. Изменение климата, растущие потребности сельского хозяйства, промышленное развитие и все более неравномерное распределение осадков усиливают нагрузку на региональные водные ресурсы. В ближайшие десятилетия доступ к надежным источникам пресной воды может стать одной из определяющих экономических и геополитических проблем Южного Кавказа.

На этом фоне дублинская инициатива заслуживает особого внимания. Создание рабочих групп по управлению трансграничными реками открывает возможность для решения проблем, остававшихся нерешенными на протяжении десятилетий. В идеале их полномочия должны охватывать вопросы, связанные с мониторингом загрязнения, регулярным обменом гидрологическими данными, оценкой качества воды, координацией работы водохранилищ и обменом информацией о сезонных изменениях речного стока. Такие механизмы помогут предотвращать промышленное загрязнение, своевременно выявлять потенциальные экологические риски и защищать интересы населения районов, расположенных ниже по течению рек.

Для Азербайджана эта инициатива также представляет возможность закрепить достижения, связанные с восстановлением суверенитета, посредством более комплексного подхода к национальной безопасности. Политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева по восстановлению территориальной целостности коренным образом изменила возможности страны в управлении собственной водной инфраструктурой. Следующим стратегическим приоритетом становится обеспечение управления водными ресурсами, формирующимися за пределами Азербайджана, на основе прозрачных и взаимно признанных принципов. Это позволит повысить устойчивость сельского хозяйства, защитить биоразнообразие и снизить вероятность возникновения напряженности из-за водных ресурсов.

В конечном счете значение достигнутого в Дублине взаимопонимания выходит далеко за пределы охраны окружающей среды. Водная безопасность становится частью более широкой системы отношений между Азербайджаном и Арменией. Это отражает понимание того, что прочный мир требует конкретных договоренностей в сферах, непосредственно влияющих на повседневную жизнь людей. Опыт последних трех десятилетий продемонстрировал экономические и экологические издержки политизации водных ресурсов. Создание эффективных механизмов сотрудничества уже сегодня может помочь избежать подобных проблем в будущем.

Для региона, пережившего десятилетия конфликта, ответственное управление общими реками может стать одним из наиболее ощутимых показателей того, насколько политический прогресс способствует установлению долгосрочной стабильности. Азербайджан напрямую заинтересован в том, чтобы этот процесс приносил измеримые результаты, а экологическая ответственность и водная безопасность территорий, расположенных ниже по течению рек, занимали в нем центральное место.