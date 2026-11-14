В Баку определились первые шесть чемпионов по дзюдо - ФОТО

Сегодня в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе стартовал чемпионат Баку по дзюдо среди взрослых, по итогам первого дня которого определились победители и призеры в шести весовых категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, у женщин медали разыграли в весовых категориях до 63, 70 и 78 кг, а у мужчин - до 60, 66 и 73 кг.

Чемпионками столицы стали Эльмира Мустафаева (63 кг), Мелек Байрамлы (70 кг) и Асмар Алиева (78 кг). Среди мужчин золотые медали завоевали Амин Исмаилов (60 кг), Нихад Рагимов (66 кг) и Садиг Искендерли (73 кг).

Полный список призеров первого дня:

Женщины

До 63 кг

Эльмира Мустафаева (DİN İC) - "золото"

Эмилия Мирзаева (Sərhədçi İM) - "серебро"

Захра Гусейнзаде (Xəzri İK) - "бронза"

До 70 кг

Мелек Байрамлы (DİN İC) - "золото"

Айнур Мирзагаева (Neftçi İK) - "серебро"

Земфира Алиева (Spartak Wrestle Zone) - "бронза"

До 78 кг

Асмар Алиева (Neftçi İK) - "золото"

Захра Ибадова (Neftçi İK) - "серебро"

Мужчины

До 60 кг

Амин Исмаилов (DİN İC) - "золото"

Ниджат Мамедли (Alov İK) - "серебро"

Бахадыр Фейзуллаев (Neftçi İK) - "бронза"

Мирхалиг Искендеров (Neftçi İK) - "бронза"

До 66 кг

Нихад Рагимов (RKİM) - "золото"

Мехман Аскеров (Azəri-Cüdo İKİB) - "серебро"

Ниджат Сулейманлы (RKİM) - "бронза"

Кенан Мамедов (Neftçi İK) - "бронза"

До 73 кг

Садиг Искендерли (Judo Club 2012) - "золото"

Гусейн Манафов (Uğurlu İK) - "серебро"

Юсиф Назар (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM) - "бронза"

Гусейн Гусейнов (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM) - "бронза"