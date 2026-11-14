В Баку определились первые шесть чемпионов по дзюдо - ФОТО
Сегодня в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе стартовал чемпионат Баку по дзюдо среди взрослых, по итогам первого дня которого определились победители и призеры в шести весовых категориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, у женщин медали разыграли в весовых категориях до 63, 70 и 78 кг, а у мужчин - до 60, 66 и 73 кг.
Чемпионками столицы стали Эльмира Мустафаева (63 кг), Мелек Байрамлы (70 кг) и Асмар Алиева (78 кг). Среди мужчин золотые медали завоевали Амин Исмаилов (60 кг), Нихад Рагимов (66 кг) и Садиг Искендерли (73 кг).
Полный список призеров первого дня:
Женщины
До 63 кг
Эльмира Мустафаева (DİN İC) - "золото"
Эмилия Мирзаева (Sərhədçi İM) - "серебро"
Захра Гусейнзаде (Xəzri İK) - "бронза"
До 70 кг
Мелек Байрамлы (DİN İC) - "золото"
Айнур Мирзагаева (Neftçi İK) - "серебро"
Земфира Алиева (Spartak Wrestle Zone) - "бронза"
До 78 кг
Асмар Алиева (Neftçi İK) - "золото"
Захра Ибадова (Neftçi İK) - "серебро"
Мужчины
До 60 кг
Амин Исмаилов (DİN İC) - "золото"
Ниджат Мамедли (Alov İK) - "серебро"
Бахадыр Фейзуллаев (Neftçi İK) - "бронза"
Мирхалиг Искендеров (Neftçi İK) - "бронза"
До 66 кг
Нихад Рагимов (RKİM) - "золото"
Мехман Аскеров (Azəri-Cüdo İKİB) - "серебро"
Ниджат Сулейманлы (RKİM) - "бронза"
Кенан Мамедов (Neftçi İK) - "бронза"
До 73 кг
Садиг Искендерли (Judo Club 2012) - "золото"
Гусейн Манафов (Uğurlu İK) - "серебро"
Юсиф Назар (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM) - "бронза"
Гусейн Гусейнов (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM) - "бронза"
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