Раскрыт объем поставок азербайджанского газа в Сирию за девять месяцев

В январе-сентябре 2026 года через территорию Турции в Сирию было экспортировано 1 миллиард 197,1 миллиона кубометров азербайджанского природного газа. Это составляет 66,93 процента от общего объема экспорта природного газа Турцией за указанный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) о рынке природного газа за сентябрь 2026 года.

Согласно отчету, в сентябре из Турции в Сирию было поставлено 157 миллионов кубометров природного газа, что на 55,92 процента больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В сентябре 2025 года объем поставок составил 100,69 миллиона кубометров.

В январе-сентябре 2026 года общий объем экспорта природного газа Турцией достиг 1 миллиарда 788,51 миллиона кубометров. Крупнейшим направлением экспорта после Сирии стала Болгария, куда было поставлено 535,94 миллиона кубометров газа. Экспорт в Венгрию составил 54,73 миллиона кубометров, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Северную Македонию - 0,75 миллиона кубометров.

В сентябре объем экспорта газа в Болгарию составил 71,38 миллиона кубометров, а в Венгрию - 31,18 миллиона кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Сирию начались в 2025 году

Транспортировка азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции стала одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества между тремя странами.

12 июля 2025 года в рамках рабочего визита президента переходного периода Сирии Ахмеда Аль-Шараа в Азербайджан SOCAR и правительство Сирийской Арабской Республики подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мохаммад Аль-Башир.

После завершения технических работ по подготовке транспортировки газа 2 августа 2025 года начался его экспорт из Азербайджана в Сирию через Турцию.

На начальном этапе проекта планировалось поставлять в Сирию 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Газ транспортируется через турецкий город Килис на электростанции в сирийских городах Алеппо и Хомс, где используется для производства электроэнергии. Проект предусматривает обеспечение генерирующих мощностей объемом 1 200-1 300 мегаватт.

Выступая на церемонии открытия турецко-сирийского газопровода, министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров назвал проект результатом политической воли четырех государств. По его словам, экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию является конкретным примером совместной деятельности и сотрудничества.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что созданная инфраструктура на начальном этапе позволит поставлять в Сирию до 2 миллиардов кубометров природного газа в год. Он отметил, что транспортировка азербайджанского газа через турецкий Килис обеспечит работу электростанций мощностью около 1 200 мегаватт, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии 5 миллионов домов.

Министр энергетики Сирии Мохаммад Аль-Башир, в свою очередь, подчеркнул, что проект открывает новый этап сотрудничества с Азербайджаном.

"Это не последний проект. В дальнейшем у нас будут и более масштабные проекты совместно с Азербайджаном. Мы договорились о расширении технического сотрудничества с Азербайджаном и реализации новых инвестиционных проектов", - заявил министр.

Глава Катарского фонда развития Фахад Хамад Аль-Сулаити также высоко оценил роль Азербайджана в реализации проекта. В эксклюзивном интервью Trend он назвал начало поставок газа в Сирию результатом успешного сотрудничества Азербайджана, Турции и Катара.

"Мы высоко ценим роль Азербайджана в этом процессе и хотим, чтобы это партнерство в будущем расширялось еще больше", - заявил руководитель фонда.

Отметим, что расширение географии экспорта азербайджанского газа является одним из ключевых направлений энергетической политики страны. В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в 16 государств. По количеству стран, в которые осуществляется трубопроводный экспорт газа, страна занимает первое место в мире.

Данные EPDK свидетельствуют о значительной роли Сирии в структуре газового экспорта Турции. Поставки азербайджанского газа через турецкую территорию остаются одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества Азербайджана, Турции и Сирии.