https://news.day.az/hitech/1874384.html Microsoft устранила причину масштабного сбоя своих сервисов Компания Microsoft сообщила о полном восстановлении работы своих сервисов, которые столкнулись с масштабным сбоем 12-13 ноября. Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовано на странице компании в соцсети X.
Microsoft устранила причину масштабного сбоя своих сервисов
Компания Microsoft сообщила о полном восстановлении работы своих сервисов, которые столкнулись с масштабным сбоем 12-13 ноября.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовано на странице компании в соцсети X.
"Мы устранили первопричину инцидента и восстановили работу сервисов для всех оставшихся затронутых клиентов и регионов", - сообщили в компании.
Днем ранее Microsoft заявила, что источник сбоя удалось локализовать, а доступ к платформам постепенно восстанавливается.
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