Microsoft устранила причину масштабного сбоя своих сервисов

Компания Microsoft сообщила о полном восстановлении работы своих сервисов, которые столкнулись с масштабным сбоем 12-13 ноября.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовано на странице компании в соцсети X.

"Мы устранили первопричину инцидента и восстановили работу сервисов для всех оставшихся затронутых клиентов и регионов", - сообщили в компании.

Днем ранее Microsoft заявила, что источник сбоя удалось локализовать, а доступ к платформам постепенно восстанавливается.