"МЮ" заинтересован в трансфере Винисиуса

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино заинтересован в приглашении нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Как передает Day.Az со ссылкой на испанское издание Fichajes, аргентинский специалист намерен сделать 26-летнего бразильца одним из ключевых игроков обновленной команды и построить вокруг него атакующую линию.

Английский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста в "Реале". В нынешнем сезоне Винисиус утратил статус безоговорочного игрока основного состава, что усилило интерес манкунианцев к его возможному переходу.

Помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к бразильскому нападающему проявляет лондонский "Арсенал". Если мадридский клуб будет готов рассмотреть предложения о продаже игрока, манкунианцы могут перейти к конкретным действиям. При этом информация о начале официальных переговоров между клубами пока отсутствует.

Одним из главных препятствий для трансфера остается действующий контракт Винисиуса. В августе "Реал" продлил соглашение с футболистом до 30 июня 2032 года, поэтому его уход потребует согласия мадридского клуба.

Почеттино был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" 13 ноября и приступит к исполнению обязанностей 18 ноября. После десяти туров английской Премьер-лиги команда занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков.