https://news.day.az/society/1874387.html В Баку задержан мужчина, укравший 6 тысяч манатов В поселке Рамана Сабунчинского района Баку из автомобиля были похищены 6 тысяч манатов наличными и банковские карты. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи Э. Агамирзоев.
В Баку задержан мужчина, укравший 6 тысяч манатов
В поселке Рамана Сабунчинского района Баку из автомобиля были похищены 6 тысяч манатов наличными и банковские карты.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи Э. Агамирзоев.
В ходе расследования установлено, что мужчина воспользовался тем, что дверь автомобиля была не заперта, и похитил находившиеся внутри деньги и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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