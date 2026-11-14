В Баку задержан мужчина, укравший 6 тысяч манатов

В поселке Рамана Сабунчинского района Баку из автомобиля были похищены 6 тысяч манатов наличными и банковские карты.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи Э. Агамирзоев.

В ходе расследования установлено, что мужчина воспользовался тем, что дверь автомобиля была не заперта, и похитил находившиеся внутри деньги и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.