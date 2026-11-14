Задержан мужчина, совершивший грабеж в пассажирском автобусе

В одном из автобусов в Ясамальском районе Баку у пассажира были похищены деньги и мобильный телефон.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных полицией мероприятий был задержан Н. Аскеров, ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками.

Установлено, что мужчина совершил грабеж. Кроме того, при его обыске были обнаружены наркотические вещества, приобретенные для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.