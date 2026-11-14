Сенсационная победа азербайджанского бойца в Таиланде - ВИДЕО

Азербайджанский боец муай-тай Анар Мамедов получил крупный денежный бонус за эффектную победу на турнире ONE Friday Fights 178, состоявшемся в Бангкоке.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на тайское издание Daily News, спортсмену выплатили 350 тысяч батов (около 10,3 тысячи долларов, или 17,6 тысячи манатов) в качестве специального вознаграждения за нокаут, передает Day.Az.

С учетом ориентировочных гонораров участников серии ONE Friday Fights, составляющих 100-150 тысяч батов, общий заработок азербайджанца мог достичь 450-500 тысяч батов (13,3-14,8 тысячи долларов). Однако точная сумма его контрактного гонорара не раскрывается, поэтому эта оценка не является подтвержденной.

Напомним, что на турнире ONE Friday Fights 178 Мамедов сенсационно победил считавшегося фаворитом Суперлека Джитмуангнона. До встречи с азербайджанцем 23-летний таиландский боец не знал поражений в ONE Championship.

Мамедов дважды отправил соперника в нокдаун, завершив поединок нокаутом через 2 минуты 8 секунд после начала первого раунда.