https://news.day.az/azerinews/1874397.html Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar - FOTOREPORTAJ Bakının ən sıx hərəkət olan ərazilərində yerləşən yeraltı piyada keçidlərində eskalatorların işləməməsi sakinlər üçün ciddi narahatlıq yaradır.

Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar - FOTOREPORTAJ

Azərbaycanca, 14 ноября 2026 15:42 (UTC +04:00) 219
Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar

Bakının ən sıx hərəkət olan ərazilərində yerləşən yeraltı piyada keçidlərində eskalatorların işləməməsi sakinlər üçün ciddi narahatlıq yaradır. Xüsusilə Heydər Əliyev adına parkın ərazisidə və "Elmlər Akademiyası" metrostansiyasının yaxınlığında, o cümlədən Bakı Dövlət Universiteti istiqamətindəki keçidlərdə bu problem piyadaların gündəlik hərəkətini çətinləşdirir.

Həmin ərazilərdən gün ərzində çoxsaylı tələbələr, şəhər sakinləri və qonaqlar istifadə edirlər. Eskalatorların işləməməsi isə xüsusilə uşaqlı valideynlər, uşaq arabası ilə hərəkət edənlər, yaşlı insanlar və hərəkət imkanları məhdud şəxslər üçün əlavə çətinlik yaradır. Onlar yeraltı keçidlərdə pilləkənlərlə qalxıb-enməyə məcbur olurlar.

Bəzi keçidlərdə eskalatorların illərdir fəaliyyət göstərməməsi və problemin uzun müddət həllini tapmaması vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Sakinləri eskalatorların nə üçün bu qədər uzun müddət işləmədiyi və nə zaman yenilənəcəyi maraqlandırır.

Bəs paytaxtın ən sıx ərazilərindəki yeraltı keçidlərdə eskalator problemi nə vaxt həllini tapacaq?

Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, yeraltı piyada keçidlərindəki 76 eskalator dəyişdiriləcək.

Qurumdan qeyd edilib ki, yeraltı piyada keçidlərində yerləşən eskalatorlar keçidlərlə birlikdə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) balansındadır.

"Dövlət tərəfindən qəbul edilən qərara uyğun olaraq noyabr ayından etibarən eskalatorların dəyişdirilməsi üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb. Hazırlıq işləri başa çatdıqdan sonra 76 eskalatorun yenilənməsi prosesi həyata keçiriləcək. Dəyişdirilən və təhvil-təslim prosesi başa çatan eskalatorlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına veriləcək", - deyə qurumdan bildirilib.

Qeyd edək ki, eskalatorların yenilənməsi xüsusilə şəhərin sıx piyada hərəkəti olan ərazilərində vətəndaşların rahatlığının təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Yenilənmə işlərinin başa çatması yaşlı insanların, uşaqlı valideynlərin və hərəkət imkanları məhdud şəxslərin yeraltı keçidlərdən istifadəsini asanlaşdıra bilər.

Mövzu ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) ünvanladığımız sorğuya isə cavab verilməyib.

  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
  • Bakının mərkəzində illərdir işləməyən eskalatorlar
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Новая разработка Sony позволит менять запах внутри автомобиля 13 ноября 15:27 (UTC+04), Автоновости 692
Азербайджанский футболист может покинуть "Эрзурумспор" зимой 13 ноября 15:20 (UTC+04), Спорт 689
В Азербайджане начинаются осенние каникулы 13 ноября 15:11 (UTC+04), Общество 1 045
Объявлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана 13 ноября 14:58 (UTC+04), Спорт 691
В Баку обсуждается подготовка к зимнему сезону - ФОТО 13 ноября 14:46 (UTC+04), Общество 812
bp ожидает роста добычи нефти на АЧГ по итогам 2026 года 13 ноября 14:43 (UTC+04), Экономика 1 458
К участию на форму INMerge 2026 поступило более 1 300 заявок от стартапов из 94 стран - ФОТО 13 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 7 789
На скважинах АЧГ достигнуты рекордные за 10 лет показатели добычи 13 ноября 14:32 (UTC+04), Экономика 1 510
За один день три пешехода погибли в ДТП - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от дорожной полиции 13 ноября 14:31 (UTC+04), Общество 858
Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı 13 ноября 14:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 438
Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub - FOTO - VİDEO 13 ноября 14:25 (UTC+04), Azərbaycanca 2 178
SOCAR и bp оценили потенциал дальнейшей добычи нефти на АЧГ 13 ноября 14:17 (UTC+04), Экономика 1 500
Ağsuda məktəb və içməli su problemi var - Deputat 13 ноября 14:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 458
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло - ФОТО 13 ноября 13:59 (UTC+04), Экономика 1 463
В Азербайджане увеличат число детей, охваченных дошкольным образованием 13 ноября 13:50 (UTC+04), Общество 707
О чем рассказывают древние узоры и зашифрованные символы карабахских ковров - ФОТО 13 ноября 13:44 (UTC+04), Культура 720
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Дакар-2026: Два призера понесут флаг Азербайджана на церемонии закрытия 13 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 705
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13 ноября 13:23 (UTC+04), Общество 731
В Карабахе построят новые школы 13 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 7 913
В Азербайджане почти половина мест в вузах предусмотрена по госзаказу 13 ноября 13:10 (UTC+04), Общество 685
Минобразования Азербайджана сообщило о сокращении числа аварийных школ 13 ноября 13:06 (UTC+04), Общество 692
Азербайджан объяснил, почему не присоединился к трем документам саммита EPC 13 ноября 13:04 (UTC+04), Политика 1 566
SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии 13 ноября 12:53 (UTC+04), Наука и технологии 688
В Азербайджане предупредили медиасубъекты о недопустимости манипуляций с фотографиями в новостях 13 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 748
Женщинам-предпринимателям в Азербайджане выделено более 22 млн манатов льготных кредитов 13 ноября 12:37 (UTC+04), Экономика 1 493
Звуки купюр и краски наличности 13 ноября 12:20 (UTC+04), Политика 8 808
Назван объем бюджетных расходов Азербайджана на социальные сферы в 2027 г. 13 ноября 12:16 (UTC+04), Экономика 1 528
Объем промпроизводства в Азербайджане превысил 58 млрд манатов 13 ноября 12:13 (UTC+04), Экономика 1 498
В Азербайджане около 9000 воспитателей и методистов пройдут сертификацию 13 ноября 12:09 (UTC+04), Общество 696
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В Азербайджане арестован разыскиваемый Турцией главарь преступной группировки 13 ноября 11:05 (UTC+04), Общество 874
Транзитные и энергетические возможности Азербайджана в фокусе европейской повестки: итоги саммита EPC в Дублине 13 ноября 10:45 (UTC+04), Экономика 9 198
В Пакистане микроавтобус упал в реку: 11 погибших 13 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 632
Обман покупателей может обойтись в 6 тысяч манатов 13 ноября 10:35 (UTC+04), Общество 871
МВФ оценил возможные экономические выгоды Азербайджана от конфликта на Ближнем Востоке 13 ноября 10:28 (UTC+04), Экономика 1 624
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Азербайджанская нефть изменилась в цене 13 ноября 10:20 (UTC+04), Экономика 1 624
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Это корректировка, а не долгосрочное падение – Ильхам Шабан о цене нефти 13 ноября 10:00 (UTC+04), Экономика 7 545
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