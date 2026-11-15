Китайские инвестиции могут придать новый импульс промышленности Азербайджана - ОБЗОР от Azernews

Автор: Габиль Аширов

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный развитию экономического сотрудничества Азербайджана и Китая.

Day.Az представляет перевод статьи:

Углубление экономического партнерства Азербайджана и Китая открывает новые возможности для развития промышленности, диверсификации инвестиций и укрепления региональных транспортных связей. Недавняя встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с председателем совета директоров CSCEC International Гао Бо обозначила еще одно перспективное направление двустороннего сотрудничества - создание Азербайджано-китайского индустриального парка и реализацию масштабных промышленных и инфраструктурных проектов.

Обсуждения отражают более широкую экономическую стратегию Азербайджана, направленную на укрепление ненефтяного сектора, привлечение международного капитала и расширение отечественных производственных мощностей. Сотрудничество с одной из крупнейших китайских компаний в сфере строительства и инфраструктуры может способствовать достижению этих целей за счет объединения инвестиционных возможностей, инженерных компетенций, передовых технологий и значительного международного опыта.

Особого внимания заслуживает инициатива по созданию Азербайджано-китайского индустриального парка. Такой проект может стать площадкой для китайских производителей, заинтересованных в размещении своих предприятий в Южном Кавказе. Для Азербайджана это, в свою очередь, означает расширение промышленного потенциала, создание квалифицированных рабочих мест и дополнительные возможности для наращивания экспорта.

Китай накопил значительный опыт в создании индустриальных парков, производственных кластеров, развитии инфраструктуры и внедрении современных технологий в промышленность. Использование этого опыта в Азербайджане могло бы ускорить развитие таких отраслей, как производство строительных материалов, электротехнического оборудования, машин и механизмов, компонентов для возобновляемой энергетики и промышленных технологий.

Для Азербайджана экономическое значение подобного сотрудничества выходит за рамки привлечения определенного объема иностранных инвестиций. Главная задача заключается в том, чтобы направить капитал на создание реальных производственных мощностей, обеспечить формирование дополнительной стоимости внутри национальной экономики и укрепить позиции страны в региональных производственных и логистических цепочках.

Развитие ненефтяного сектора становится одним из главных приоритетов экономической политики Азербайджана. Согласно официальным данным, в январе-августе 2026 года ВВП страны достиг примерно 87,7 млрд манатов, а объем промышленного производства в ненефтегазовом секторе увеличился на 5,4%. Эти показатели подчеркивают важность расширения производственной деятельности и формирования новых источников экономического роста.

Китайские инвестиции могут внести существенный вклад в эти процессы благодаря созданию производственных предприятий, развитию промышленной инфраструктуры и вовлечению местных компаний в международные цепочки поставок. Каждое новое промышленное предприятие формирует дополнительный спрос на транспортные, строительные, инженерные, ремонтные, упаковочные и другие сопутствующие услуги, стимулируя деловую активность сразу в нескольких отраслях.

Еще одним важным направлением станет создание рабочих мест. Промышленные проекты нуждаются в инженерах, технических специалистах, строителях, логистах и административном персонале. Кроме того, их реализация может повысить спрос на профессиональное образование и специализированную подготовку кадров, позволяя азербайджанским специалистам приобретать навыки, соответствующие современным требованиям производства.

Не менее важен и географический аспект партнерства. Освобожденные от оккупации территории Азербайджана обладают значительным потенциалом для промышленного развития на фоне продолжающихся восстановительных работ и экономической реинтеграции. Размещение здесь производственных предприятий могло бы способствовать созданию рабочих мест, развитию местного бизнеса и формированию устойчивых экономических центров.

Развитие промышленности в Карабахе и Восточном Зангезуре дополнит инвестиции в автомобильные дороги, электросети, водную инфраструктуру, жилищное строительство и транспортную связанность. Китайские компании, обладающие опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов, могут привнести в этот процесс дополнительные технические и организационные компетенции. Создание промышленных рабочих мест также укрепит экономическую основу программы "Великое возвращение", открывая новые возможности для трудоустройства возвращающихся жителей.

Географическое положение Азербайджана представляет собой еще одно существенное преимущество для потенциальных китайских инвесторов. Страна находится на пересечении важных транспортных маршрутов Восток - Запад и обеспечивает доступ к Каспийскому региону, Турции, Южному Кавказу и европейским рынкам. Дополнительное значение имеет Средний коридор, связывающий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и территорию Азербайджана.

Размещение производств в Азербайджане может предоставить китайским компаниям возможность работать сразу на нескольких региональных рынках. В то же время расширение промышленного производства увеличит потребность в грузоперевозках, складских помещениях, портовых услугах и логистической инфраструктуре, создавая дополнительные преимущества для национальной экономики.

Значительный потенциал имеет и сотрудничество в энергетической сфере. Инвестиции Азербайджана в производство электроэнергии из возобновляемых источников, развитие передающих сетей и создание возможностей для экспорта зеленой энергии могут стать основой для размещения энергоемких производств. Китайские компетенции в области солнечных технологий, электротехнического оборудования и систем накопления энергии способны дополнить планы Азербайджана в этом направлении.

В конечном итоге успех предлагаемого партнерства будет зависеть от качества реализации достигнутых договоренностей. Основой конкретных проектов должны стать инвестиционные соглашения, производственные показатели, передача технологий, привлечение местных кадров и экспортные возможности. Тесное взаимодействие китайских инвесторов, азербайджанских государственных структур и отечественного бизнеса позволит добиться максимального экономического эффекта.

Встреча Микаила Джаббарова и Гао Бо открывает дополнительные возможности для продвижения этой повестки. Превращение обсуждений в конкретные промышленные проекты может укрепить производственную базу Азербайджана, обеспечить создание тысяч рабочих мест в перспективе и расширить участие страны в региональных производственных цепочках.

Экономическое будущее Азербайджана во многом зависит от способности страны превращать свои географические преимущества, международные партнерства и инфраструктурные инвестиции в реальные производственные мощности. Сотрудничество с китайскими компаниями может стать одним из важных факторов этих преобразований, укрепляя позиции Азербайджана в качестве развивающегося промышленного и логистического центра на пространстве между Азией и Европой.