Макрон призвал Европу определиться

Европа должна определить свои приоритеты на период после завершения конфликта в Украине и донести их до России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

По его словам, европейские страны должны четко заявить о своем видении послевоенного устройства мира, а также озвучить свои ожидания от США в вопросе обеспечения долгосрочной безопасности Европы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров со американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что США предложили договориться о системе безопасности в Европе, но европейцы отказались от этого.