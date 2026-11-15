https://news.day.az/world/1874444.html Макрон призвал Европу определиться Европа должна определить свои приоритеты на период после завершения конфликта в Украине и донести их до России. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
Макрон призвал Европу определиться
Европа должна определить свои приоритеты на период после завершения конфликта в Украине и донести их до России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
По его словам, европейские страны должны четко заявить о своем видении послевоенного устройства мира, а также озвучить свои ожидания от США в вопросе обеспечения долгосрочной безопасности Европы.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров со американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что США предложили договориться о системе безопасности в Европе, но европейцы отказались от этого.
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