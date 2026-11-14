В США подсчитали расходы на войну с Ираном

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (CBO), по состоянию на 16 октября общие расходы США на конфликт с Ираном достигли 47,1 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Hill, из этой суммы 38 миллиардов долларов были израсходованы в период с 28 февраля до начала августа, еще 9 миллиардов долларов - примерно за последующие три месяца.

По оценкам экспертов, продолжение конфликта обходится американской стороне в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно.

Отмечается, что введенная США морская блокада Ирана в Ормузском проливе продолжается уже более 100 дней. Это приводит к дополнительному росту расходов на топливо, продовольствие и другие ресурсы, необходимые для обеспечения военных кораблей.

Кроме того, администрация США запросила до 70 миллиардов долларов дополнительного военного финансирования. Средства планируется направить на покрытие расходов, связанных с войной с Ираном, а также на закупку новых вооружений и обеспечение потребностей в личном составе.