Из разрушителей в защитники: лицемерие по-армянски

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В армянском политическом театре снова премьера. На этот раз публику решили развлечь заявлениями некоего Овика Аванесова, который представляется омбудсменом по культурному наследию т.н. "Арцаха".

Аванесов взялся обвинять Азербайджан в уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе, жаловаться на ЮНЕСКО и изображать из себя последнюю инстанцию по вопросам исторической справедливости. Чего только не сделаешь ради очередной порции внимания. Правда, прежде чем раздавать окружающим нравственные оценки, неплохо было бы хотя бы иногда заглядывать в зеркало. Там, возможно, обнаружится кое-что гораздо более интересное, чем придуманный титул омбудсмена.

У армянской стороны действительно есть богатый опыт уничтожения чужого культурного наследия. Только вот почему-то Аванесов предпочитает об этом не вспоминать. Почти 30 лет оккупации Карабаха сопровождались планомерным уничтожением азербайджанских домов, памятников, исторических объектов и даже кладбищ. Азербайджанские мечети превращали в хлевы, где содержали свиней и другой скот. Осквернялись могилы, уничтожались надгробия, стирались целые населенные пункты. Это и есть та самая культурная политика, о которой Аванесову стоило бы поговорить со своими соотечественниками.

Но зачем вспоминать неудобное, когда гораздо проще назначить виновным Азербайджан? В этом и заключается вся нехитрая технология армянской пропаганды: собственные преступления отправляются в архив, чужим приписываются выдуманные.

Причем уничтожение и присвоение азербайджанского наследия продолжается и в самой Армении. Сохранившиеся азербайджанские мечети там предпочитают объявлять персидскими. Историю Голубой мечети в Ереване старательно приспосабливают к удобной интерпретации, а в ее помещениях появляются залы с армянскими названиями. Историческая мечеть Тепебаши в Ереване и вовсе стала площадкой для коммерческих развлечений: у входа разместили рекламу алкогольной продукции, а само здание использовали как кафе.

Вот такая армянская забота о культурном наследии.

Особенно смешно наблюдать, как Аванесов апеллирует к ЮНЕСКО. Азербайджан годами приглашал организацию направить экспертную миссию в Карабах, чтобы международные специалисты увидели, во что армянская оккупация превратила азербайджанское историческое и культурное наследие. Баку неоднократно поднимал этот вопрос, однако миссия так и не состоялась. В отчете самой ЮНЕСКО за 2005 год отмечалась невозможность посещения оккупированных территорий из-за отсутствия доступа.

Иными словами, когда Азербайджан хотел показать международным экспертам последствия армянского вандализма, ЮНЕСКО годами оставалась за дверью. А теперь те, кто предпочитал не замечать уничтожение азербайджанских памятников, вдруг требуют от организации немедленной реакции на заявления очередного самоназначенного защитника несуществующего "Арцаха". Какая поразительная принципиальность! Видимо, в армянском понимании международные организации должны работать по расписанию Еревана.

Есть и еще одна деталь, которую господину Аванесову стоило бы усвоить. Азербайджан освободил свои суверенные территории. Армянская сторона за десятилетия оккупации пыталась стереть азербайджанское историческое присутствие в Карабахе, но не смогла добиться своей цели. Теперь же бывшие оккупанты, чьи действия оставили после себя разрушенные города, оскверненные кладбища и разграбленные памятники, пытаются выступать в роли моральных судей.

Надо обладать поистине безграничной наглостью, чтобы после всего этого учить Азербайджан сохранению культурного наследия. И надо иметь весьма своеобразное представление о собственной значимости, чтобы делать это от имени структуры, которой не существует.

Аванесову, пожалуй, стоит оставить свои виртуальные регалии и прекратить разыгрывать спектакль международного масштаба. Азербайджан прекрасно знает, кто, где и что уничтожал. И никакие самоназначенные омбудсмены, фальшивые титулы и пропагандистские постановки эту историю не перепишут.

Пожалуй, единственное наследие, которое Аванесов действительно представляет, - это армянская школа исторического лицемерия. И в этом качестве он, надо признать, вполне преуспел.