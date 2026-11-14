В Париже проходит масштабная акция протеста - ВИДЕО

В Париже проходит масштабная акция протеста против роста стоимости жизни, насилия в отношении детей и законопроекта, регулирующего применение оружия сотрудниками полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, шествие организовано при участии движения "Желтые жилеты" и поддержке молодежных организаций, профсоюзов и других общественных движений. Маршрут акции пролегает от площади Республики до площади Нации.

Префектура полиции Парижа согласовала проведение мероприятия. В акции участвуют представители различных организаций, в том числе региональных отделений профсоюзов CGT, FSU и FO, а также правозащитных объединений и организаций по защите прав детей.

Участники протестуют против повышения стоимости жизни, насилия в отношении детей и подростков, а также законопроекта, предусматривающего легализацию применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что для обеспечения безопасности во время субботней акции по всей стране будут задействованы около 70 тысяч полицейских и жандармов.

Отметим, что 17 ноября во Франции по призыву профсоюзов работников государственного сектора запланированы отдельные протестные акции и забастовка.