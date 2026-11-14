КСИР сообщил о перехвате американского беспилотника

Американский беспилотник MQ-1 был сбит над островом Кешм, расположенным на юге Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По информации ведомства, беспилотный летательный аппарат был обнаружен, перехвачен и уничтожен с помощью передовой системы противовоздушной обороны Аэрокосмических сил КСИР.

Отмечается, что это уже 17-й беспилотник MQ-1, сбитый иранскими системами ПВО.