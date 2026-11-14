https://news.day.az/world/1874405.html КСИР сообщил о перехвате американского беспилотника Американский беспилотник MQ-1 был сбит над островом Кешм, расположенным на юге Ирана. Как передает Day.Az, об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). По информации ведомства, беспилотный летательный аппарат был обнаружен, перехвачен и уничтожен с помощью передовой системы противовоздушной обороны Аэрокосмических сил КСИР.
КСИР сообщил о перехвате американского беспилотника
Американский беспилотник MQ-1 был сбит над островом Кешм, расположенным на юге Ирана.
Как передает Day.Az, об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По информации ведомства, беспилотный летательный аппарат был обнаружен, перехвачен и уничтожен с помощью передовой системы противовоздушной обороны Аэрокосмических сил КСИР.
Отмечается, что это уже 17-й беспилотник MQ-1, сбитый иранскими системами ПВО.
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