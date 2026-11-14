В Азербайджане пересмотрели прогнозы доходов и расходов госбюджета на следующий год

Прогнозы доходов и расходов государственного бюджета Азербайджана на 2027 год существенно пересмотрены по сравнению с оценками, представленными в бюджетных пакетах предыдущих лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Согласно документу, в бюджетных пакетах 2024-2026 годов параметры госбюджета на 2027 год определялись четыре раза. Три прогноза были представлены в первоначальных бюджетных пакетах соответствующих лет, еще один - в документах, подготовленных при пересмотре государственного бюджета на 2024 год.

Анализ Счетной палаты показал, что прогнозы доходов и расходов на 2027 год, содержащиеся в предыдущих бюджетных пакетах, отличаются от оценок, представленных в нынешнем документе.

Так, в бюджетном пакете на 2027 год прогнозы доходов госбюджета изменены на 0,1-2,2 миллиарда манатов, а расходов - на 0,2-2,7 миллиарда манатов по сравнению с оценками предыдущих лет. Эти корректировки также повлияли на прогнозируемый объем бюджетного дефицита в разные годы.

Палата отметила, что разница между прогнозами на один и тот же год, представленными в различных бюджетных пакетах, постепенно сокращается.

Согласно анализу, около 77,9 процента изменений расходов госбюджета на сумму 2,7 миллиарда манатов по сравнению с бюджетным пакетом 2024 года приходится на раздел "Оборона и национальная безопасность".

По другим направлениям, охваченным Среднесрочной рамкой расходов (СРР), корректировки были относительно ограниченными. Так, в бюджетном пакете на 2027 год расходы по разделу "Образование" прогнозируются на 7,3 процента ниже уровня, предусмотренного в пакете 2024 года. По разделу "Сельское хозяйство" ожидается увеличение расходов на 20,4 процента, а по разделу "Охрана окружающей среды" - на 6,9 процента.

Счетная палата подчеркнула, что на пересмотр бюджетных прогнозов влияют различные факторы - от изменений макроэкономических показателей до внешних шоков в мировой экономике. В этой связи заблаговременное выявление возможных отклонений и разработка превентивных мер имеют важное значение для сохранения финансовой устойчивости и экономической стабильности государства в среднесрочной перспективе.

В заключении отмечается, что заблаговременное определение концепции социально-экономического развития страны, ее стратегических целей и будущих государственных обязательств имеет существенное значение для повышения эффективности среднесрочного бюджетного планирования.

По оценке Палаты, международные финансовые институты при проведении реформ среднесрочной рамки расходов и переходе к бюджетированию, ориентированному на результат, считают одним из основных условий отсутствие либо минимальный уровень отклонений от макроэкономических и бюджетных прогнозов.

Реформы СРР распространяются на новые сферы

В заключении также рассматривается работа по внедрению среднесрочной рамки расходов и переходу к программному бюджетированию, ориентированному на результат.

Сообщается, что в текущем году необходимые мероприятия были проведены как в секторах, уже включенных в программную классификацию расходов госбюджета, так и в новых сферах, присоединившихся к реформам: "Здравоохранение", "Культура", "Молодежная политика и спорт", "Медиа и информация".

В новых секторах были организованы тренинги и определены стратегические цели. Они увязаны с "Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан 2030", а также с задачами проекта "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы", подготовленного для реализации указанных приоритетов.

При определении целей также учитывались краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи, предусмотренные другими действующими стратегическими документами, и концепция социально-экономического развития страны.

Счетная палата считает, что включение в бюджетный проект финансового обеспечения целей, предусмотренных стратегическими документами, а также расширение реформ СРР на сферы, в которых применяются показатели результативности, могут способствовать совершенствованию среднесрочного бюджетного планирования.