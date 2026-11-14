Трамп заявил о победе США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что с военной точки зрения конфликт с Ираном фактически завершен, а Соединенные Штаты одержали победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Hill, при этом американский лидер подчеркнул, что вооруженные силы США продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности на Ближнем Востоке. Поддержание такой готовности обходится американскому бюджету в миллиарды долларов.

Трамп отметил, что Вашингтону необходимо добиться окончательной победы: "Мы победили. Теперь вопрос в том, когда это будет завершено. Мы должны добиться полной победы. Не 93-процентной, а полной".

Кроме того, президент США заявил, что союзники, которых Вашингтон защищает на Ближнем Востоке, должны возместить Соединенным Штатам все расходы, связанные с конфликтом.