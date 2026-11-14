https://news.day.az/society/1874410.html Дорожная полиция обратилась к водителям Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах страны с дневных часов 15 ноября до вечера 16 ноября.

Дорожная полиция обратилась к водителям

Общество, 14 ноября 2026 18:50 (UTC +04:00) 313
Дорожная полиция обратилась к водителям

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах страны с дневных часов 15 ноября до вечера 16 ноября.

Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям.

Дорожная полиция рекомендует выбирать скорость движения с учетом погодных условий.

"Увеличьте дистанцию между транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали избегать резких маневров и торможения.

"Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и других конструкций, которые могут представлять опасность", - подчеркнули в дорожной полиции.

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Объем промпроизводства в Азербайджане превысил 58 млрд манатов 13 ноября 12:13 (UTC+04), Экономика 1 551
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