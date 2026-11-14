Счетная палата о риске неполного привлечения внешних кредитов в 2027 году

Низкий уровень исполнения плана по внешним заимствованиям в текущем году, значительная доля внешних кредитов в финансировании дефицита госбюджета на 2027 год и отсутствие обоснования проектов, которые планируется реализовать за счет этих средств, повышают риск неполного привлечения предусмотренных заемных ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Согласно документу, в 2027 году для финансирования дефицита госбюджета предусматривается привлечь 2 миллиарда 731 миллион манатов за счет государственных заимствований. Это составляет 86,8 процента от общего объема финансирования дефицита.

"Согласно данным, представленным вместе с проектом государственного бюджета на 2027 год, за счет внешних кредитов планируется привлечь 700 миллионов манатов. Однако в бюджетном пакете отсутствует информация о проектах, которые предполагается финансировать за счет этих средств, и объемах их финансирования.

В 2026 году прогнозировалось поступление 1 миллиарда 719,6 миллиона манатов за счет внутренних и внешних заимствований, однако за девять месяцев отчетного года этот показатель не был обеспечен. При этом поступления по внешним кредитам составили 125 миллионов манатов, или 14,7 процента от годового прогноза в размере 850 миллионов манатов", - отмечается в заключении.