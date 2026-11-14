Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсацию

Страны Персидского залива потребовали от Ирана возместить ущерб, нанесенный в результате атак на государства региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совет Безопасности ООН обязать Тегеран компенсировать причиненный ущерб.

По данным организации, с 28 февраля Иран выпустил по странам региона более 7 тысяч ракет и беспилотных летательных аппаратов.