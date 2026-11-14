https://news.day.az/world/1874411.html Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсацию Страны Персидского залива потребовали от Ирана возместить ущерб, нанесенный в результате атак на государства региона.
Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсацию
Страны Персидского залива потребовали от Ирана возместить ущерб, нанесенный в результате атак на государства региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совет Безопасности ООН обязать Тегеран компенсировать причиненный ущерб.
По данным организации, с 28 февраля Иран выпустил по странам региона более 7 тысяч ракет и беспилотных летательных аппаратов.
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