https://news.day.az/hitech/1874414.html Маск поддержал уволенного главу Nvidia Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал Дженсена Хуанга, уволенного с поста генерального директора Nvidia из-за скандала. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пост коллеге он посвятил в соцсети X. По словам Маска, сейчас готовится петиция о восстановлении Хуанга в должности главы Nvidia.
Маск поддержал уволенного главу Nvidia
Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал Дженсена Хуанга, уволенного с поста генерального директора Nvidia из-за скандала.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пост коллеге он посвятил в соцсети X.
По словам Маска, сейчас готовится петиция о восстановлении Хуанга в должности главы Nvidia. Предприниматель заявил, что собирается ее подписать.
Он также согласился с комментарием пользователя Naval, назвавшего Хуанга незаменимым и сравнившего его с основателем Apple Стивом Джобсом.
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