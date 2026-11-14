Маск поддержал уволенного главу Nvidia

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал Дженсена Хуанга, уволенного с поста генерального директора Nvidia из-за скандала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пост коллеге он посвятил в соцсети X.

По словам Маска, сейчас готовится петиция о восстановлении Хуанга в должности главы Nvidia. Предприниматель заявил, что собирается ее подписать.

Он также согласился с комментарием пользователя Naval, назвавшего Хуанга незаменимым и сравнившего его с основателем Apple Стивом Джобсом.