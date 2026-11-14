Вспышка птичьего гриппа в европейской стране

В норвежском регионе Акерсхус на птицеферме в муниципалитете Вестбю выявлена вспышка птичьего гриппа.

Как передает Day.Az, в связи с этим уничтожению подлежат 13 тыс. голов домашней птицы, сообщает Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов.

Вокруг зараженного хозяйства установлены защитная зона радиусом три километра и зона наблюдения радиусом десять километров. На этих территориях введены строгие ограничения на содержание и перемещение птицы.

Специалисты выясняют, связана ли нынешняя вспышка с заболеванием, выявленным на прошлой неделе в муниципалитете Клепп региона Ругаланн. Тогда из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить 7,5 тыс. кур.

Власти призывают птицеводов усилить меры биологической безопасности и незамедлительно сообщать о подозрительных симптомах у птиц.

Выявленный вирус относится к высокопатогенным штаммам, способным вызывать тяжелые заболевания и массовую гибель птиц. При этом, по оценке норвежских специалистов, риск заражения людей остается крайне низким.