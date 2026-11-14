Названа дата встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа

Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС", - сказал представитель Кремля.