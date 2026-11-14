https://news.day.az/world/1874413.html Названа дата встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Названа дата встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа
Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС", - сказал представитель Кремля.
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