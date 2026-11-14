Теракт в Дамаске

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва в пригороде Джермана в окрестностях Дамаска.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbaria.

По его данным, взрывное устройство, заложенное в автомобиль, было приведено в действие у завода по производству аккумуляторов. На место прибыли подразделения гражданской обороны.