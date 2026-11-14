https://news.day.az/world/1874436.html Теракт в Дамаске Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва в пригороде Джермана в окрестностях Дамаска. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbaria. По его данным, взрывное устройство, заложенное в автомобиль, было приведено в действие у завода по производству аккумуляторов.
Теракт в Дамаске
Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва в пригороде Джермана в окрестностях Дамаска.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbaria.
По его данным, взрывное устройство, заложенное в автомобиль, было приведено в действие у завода по производству аккумуляторов. На место прибыли подразделения гражданской обороны.
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