В Баку 17-летняя студентка найдена мертвой в общежитии
Как сообщалось ранее, в Баку 17-летняя студентка Азербайджанского медицинского университета (АМУ) была найдена мертвой в общежитии.
Как сообщили в TƏBİB, 14 ноября около 15:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из общежития Азербайджанского медицинского университета, расположенного в Насиминском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.
"Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть женщины, наступившую до прибытия медиков", - говорится в сообщении.
Тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения исследования.
По факту проводится расследование.
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