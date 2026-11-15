В Баку 17-летняя студентка найдена мертвой в общежитии

Как сообщалось ранее, в Баку 17-летняя студентка Азербайджанского медицинского университета (АМУ) была найдена мертвой в общежитии.

Как сообщили в TƏBİB, 14 ноября около 15:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из общежития Азербайджанского медицинского университета, расположенного в Насиминском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.

"Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть женщины, наступившую до прибытия медиков", - говорится в сообщении.

Тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения исследования.

По факту проводится расследование.