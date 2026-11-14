Меч, кисть и верный скакун: чем запомнилась уникальная выставка в Баку - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось мероприятие, посвящённое завершению выставки "Çapanda ağ-boz atın büdrəməsin" (Пусть бело-серая лошадь не споткнётся на скаку). Участникам проекта, чьи работы были представлены в экспозиции, вручили сертификаты.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

В мероприятии приняли участие учёный секретарь музея Хадиджа Асадова и со-куратор выставки, доцент Сабухи Ахмедов. В своих выступлениях они рассказали о замысле проекта, его культурно-исторической значимости и особенностях экспозиции, а также поблагодарили всех, кто внёс вклад в её подготовку и проведение.

Выставка проходит по 15 ноября и приурочена к шестой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне. Подготовка проекта продолжалась около года. В нём приняли участие 45 азербайджанских и 5 турецких художников. Всего в экспозиции было представлено более 50 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. В своих работах авторы обращались к историческим сюжетам и национальным традициям, раскрывая значение коня в военной истории и культуре азербайджанского и других тюркских народов.

На протяжении многих веков конь был не просто помощником в сражениях и средством передвижения. Он олицетворял силу, отвагу, верность и свободу, занимая особое место в народных преданиях, эпосах, искусстве и воинских традициях

Не случайно было выбрано и название выставки. Как отметили организаторы выставки, её название отсылает к эпическому наследию "Китаби-Деде Горгуд" и древней традиции благословения героев, подчёркивая особое отношение к коню как верному спутнику воина.

В рамках выставки была представлена и оружейная экспозиция, объединившая исторические образцы XVII-XXI веков и их реплики из частных коллекций Юсифа Багирзаде и Ильгара Гасанализаде. Среди экспонатов - оружие, использовавшееся принцем Аббасом Мирзой Каджаром, шахом Аббасом II, правителем одной из провинций государства Сефевидов и представителями династии шекинских ханов. Кроме того, в экспозиции были представлены копии исторического оружия, связанного с именами султана Узун Гасана и шаха Исмаила Хатаи, в том числе меча Зульфигар.

Художественная часть экспозиции знакомила посетителей с различными интерпретациями образа боевого коня в живописи, графике и скульптуре. Сочетание произведений искусства с историческими образцами оружия позволило раскрыть тему выставки как через художественные образы, так и через предметы, отражающие военную историю и оружейные традиции Азербайджана.