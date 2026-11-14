Арестован адвокат дочери Рамиза Мехтиева - ФОТО

В Азербайджане арестован еще один адвокат.

Как передает Day.Az, по информации, полученной "Qafqazinfo", Раман Абышов был задержан Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД).

Адвокат, обвиняемый в вымогательстве, сегодня предстал перед судом.

Решением судьи в отношении Р. Абышова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что Раман Абышов являлся адвокатом Кямили Алиевой - дочери Рамиза Мехтиева, обвиняемого в государственной измене и других тяжких преступлениях. Он защищал права К. Алиевой по имущественным вопросам.