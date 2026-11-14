https://news.day.az/society/1874422.html Арестован адвокат дочери Рамиза Мехтиева - ФОТО В Азербайджане арестован еще один адвокат. Как передает Day.Az, по информации, полученной "Qafqazinfo", Раман Абышов был задержан Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД). Адвокат, обвиняемый в вымогательстве, сегодня предстал перед судом. Решением судьи в отношении Р.
Арестован адвокат дочери Рамиза Мехтиева - ФОТО
В Азербайджане арестован еще один адвокат.
Как передает Day.Az, по информации, полученной "Qafqazinfo", Раман Абышов был задержан Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД).
Адвокат, обвиняемый в вымогательстве, сегодня предстал перед судом.
Решением судьи в отношении Р. Абышова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Отметим, что Раман Абышов являлся адвокатом Кямили Алиевой - дочери Рамиза Мехтиева, обвиняемого в государственной измене и других тяжких преступлениях. Он защищал права К. Алиевой по имущественным вопросам.
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