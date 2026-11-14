Трамп заявил о катастрофе из-за властей Калифорнии

Президент США Дональд Трамп считает, что решение властей Калифорнии заменить меру наказания всем лицам, приговоренным в штате к смертной казни, на пожизненное заключение, будет иметь катастрофические последствия для системы правосудия в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Трамп в Truth Social написал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом "приостановил приведение в исполнение смертных приговоров всем 563 заключенным, приговоренным к смертной казни" в упомянутом штате. Президент США считает, что это стало "катастрофой для правосудия в Америке". Трамп подчеркнул, что многие из этих заключенных "убивали снова и снова" и "не могут поверить в свою удачу". "Надеюсь, что это решение будет отменено", - добавил американский лидер.