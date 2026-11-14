https://news.day.az/world/1874418.html Более 100 тыс. человек вышли на улицы по всей Франции Манифестации против роста цен и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов собрали 106 тыс. человек по всей Франции. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNEWS со ссылкой на МВД республики.

Более 100 тыс. человек вышли на улицы по всей Франции

В мире, 14 ноября 2026 20:45 (UTC +04:00) 173
Более 100 тыс. человек вышли на улицы по всей Франции

Манифестации против роста цен и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов собрали 106 тыс. человек по всей Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNEWS со ссылкой на МВД республики.

При этом наиболее крупная акция традиционно прошла в Париже, где на улицы города, по подсчетам министерства, вышли 24 тыс. человек. Несмотря на относительно спокойную атмосферу, которая сохранялась большую часть манифестации, к концу маршрута шествия протестной колонны начались столкновения с полицией, в ходе которых стражи порядка применили шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона групп агрессивных хулиганов.

Беспорядки произошли и в некоторых других крупных городах, где были организованы шествия по призыву движения "Желтые жилеты", а также ассоциаций студентов и школьников. В Нанте полиция применила водомет для разгона толпы, сообщения о стычках с правоохранителями поступали из Бордо и Лиона.

Массовые протесты проходят во Франции с конца сентября, когда учащиеся школ начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство их плохим состоянием, перегруженным расписанием и отсутствием педагогов по ряду предметов. В октябре также начались протесты профсоюзных организаций, которые требовали повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии.

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Дакар-2026: Два призера понесут флаг Азербайджана на церемонии закрытия 13 ноября 13:29 (UTC+04), Спорт 721
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13 ноября 13:23 (UTC+04), Общество 748
В Карабахе построят новые школы 13 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 7 928
В Азербайджане почти половина мест в вузах предусмотрена по госзаказу 13 ноября 13:10 (UTC+04), Общество 702
Минобразования Азербайджана сообщило о сокращении числа аварийных школ 13 ноября 13:06 (UTC+04), Общество 710
Азербайджан объяснил, почему не присоединился к трем документам саммита EPC 13 ноября 13:04 (UTC+04), Политика 1 668
SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии 13 ноября 12:53 (UTC+04), Наука и технологии 704
В Азербайджане предупредили медиасубъекты о недопустимости манипуляций с фотографиями в новостях 13 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 763
Женщинам-предпринимателям в Азербайджане выделено более 22 млн манатов льготных кредитов 13 ноября 12:37 (UTC+04), Экономика 1 600
Звуки купюр и краски наличности 13 ноября 12:20 (UTC+04), Политика 8 910
Назван объем бюджетных расходов Азербайджана на социальные сферы в 2027 г. 13 ноября 12:16 (UTC+04), Экономика 1 636
Объем промпроизводства в Азербайджане превысил 58 млрд манатов 13 ноября 12:13 (UTC+04), Экономика 1 605
В Азербайджане около 9000 воспитателей и методистов пройдут сертификацию 13 ноября 12:09 (UTC+04), Общество 714
Новруз Аслан и Рафик Алиев о союзе человека и высшего интеллекта 13 ноября 11:58 (UTC+04), Политика 1 705
В Польше издана книга, посвященная азербайджанскому генералу 13 ноября 11:55 (UTC+04), Общество 1 079
Стало известно количество действующих аттестатов аккредитации в Азербайджане 13 ноября 11:50 (UTC+04), Общество 776
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