Более 100 тыс. человек вышли на улицы по всей Франции

Манифестации против роста цен и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов собрали 106 тыс. человек по всей Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNEWS со ссылкой на МВД республики.

При этом наиболее крупная акция традиционно прошла в Париже, где на улицы города, по подсчетам министерства, вышли 24 тыс. человек. Несмотря на относительно спокойную атмосферу, которая сохранялась большую часть манифестации, к концу маршрута шествия протестной колонны начались столкновения с полицией, в ходе которых стражи порядка применили шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона групп агрессивных хулиганов.

Беспорядки произошли и в некоторых других крупных городах, где были организованы шествия по призыву движения "Желтые жилеты", а также ассоциаций студентов и школьников. В Нанте полиция применила водомет для разгона толпы, сообщения о стычках с правоохранителями поступали из Бордо и Лиона.

Массовые протесты проходят во Франции с конца сентября, когда учащиеся школ начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство их плохим состоянием, перегруженным расписанием и отсутствием педагогов по ряду предметов. В октябре также начались протесты профсоюзных организаций, которые требовали повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии.