В США назвали причину масштабного нарушения авиасообщения

Власти США считают, что сбой в работе оборудования, из-за которого на несколько часов были приостановлены вылеты из всех аэропортов США, произошел из-за технической ошибки, а не из-за кибератаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции министр транспорта США Шон Даффи.

"Было много вопросов. Была ли это кибератака? Атаковала ли какая-то другая страна эту сеть? И ответ состоит в том, что мы так не считаем", - сказал он. Как уточнил Даффи, профильные американские службы не выявили "никаких признаков" кибератаки или причастности к произошедшему каких-либо "структур за рубежом". "Мы совсем не считаем, что это кибератака. Это была система Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которая не сработала надлежащим образом", - уточнил он.

Как пояснил министр, "на одном удаленном объекте ФАУ работник проводил рутинные технические работы по замене линии связи". Даффи уточнил, что компания L3Harris производила замену медного кабеля на оптоволоконный. Министр добавил, что либо замена была произведена ненадлежащим образом, либо в ходе нее был установлен "неисправный роутер". Это привело к масштабному сбою. Власти США все еще выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам Даффи, работа оборудования, связанного с контролем полетов, к настоящему времени "в полной мере возобновлена". Вместе с тем ожидаются дальнейшие задержки и отмены рейсов.