https://news.day.az/ecology/1874427.html В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости - ФОТО В рамках проходящей в Анталье 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) при совместной организации Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA состоялись панельные дискуссии на тему "Развитие справедливых и...

В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости - ФОТО

Экология, 14 ноября 2026 22:23 (UTC +04:00) 390
В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости

В рамках проходящей в Анталье 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) при совместной организации Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA состоялись панельные дискуссии на тему "Развитие справедливых и инклюзивных технологий для обеспечения климатической устойчивости".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, модератором мероприятия, организованного в азербайджанском павильоне, выступил руководитель сектора инноваций и творчества, науки и окружающей среды ИСЕСКО Иссам Крими.

На дискуссиях выступили руководитель сектора науки и окружающей среды ИСЕСКО Куаныш Ергалиев, член Консультативного совета COP31, лидер высокого уровня по климату COP22, бывший министр окружающей среды Королевства Марокко Хакима Эль-Хаите, координатор Премьер-министра Пакистана по вопросам изменения климата и окружающей среды Ромина Хуршид Алам, вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев, эксперт Общественного объединения IDEA по Каспийским исследованиям Эльнур Сафаров, эксперт Союза для Средиземноморья по климатической политике Хатим Азнагуэ и эксперт ИСЕСКО Виссам Чехаде.

В ходе панели состоялся обмен мнениями по вопросам применения инновационных технологий в решении вызовов, порожденных изменением климата, эффективного управления водными ресурсами и укрепления устойчивости к стихийным бедствиям. Подчеркивалась важность обеспечения равного доступа к климатическим технологиям, расширения сотрудничества и обмена опытом, в особенности между развивающимися странами.

В завершение мероприятия были даны ответы на интересующие участников вопросы.

  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
  • В рамках COP31 рассмотрена роль инновационных технологий в климатической устойчивости
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