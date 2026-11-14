Человек из «154»

Автор: Ингилаб Ахмедов, Зеркало

Вот уже 8 лет с нами нет Рауфа Талышинского - человека неординарного, так и не понятого окружением в свою короткую, длиной в 61 год, жизнь. Был бы жив, представляю, "с каким остервенением", как он любил говорить, отмечали бы его юбилей. Ведь ему исполнилось бы 70 лет!

Не скрою, за эти 8 лет я не раз пытался написать что-то в его память. Но каждый раз останавливался, боясь, что ему не понравится.

Он был мастером слова, и вряд ли кто-то осмелится это оспорить. При этом он всегда оставался скромен, говоря лишь: "Единственный язык, который я знаю неплохо, - это русский. Но если выбирать, где жить, то в последнюю очередь я хотел бы жить на родине этого языка".

Он был также человеком невероятной интеллектуальной честности и тонкого анализа. Не раз я ловил себя на том, что очевидный для меня сценарий в его интерпретации обретал совершенно иную глубину и масштаб.

Он был одним из тех редких людей, которые говорят меньше, чем знают. Нынче таких и вовсе не осталось. При этом он бескорыстно помогал всем, чем мог. Целая плеяда известных русскоязычных журналистов моего поколения - это его творение. Нет, он не учил их в буквальном смысле. Просто им повезло пройти через жернова газет "Зеркало" и "Эхо".

Познакомились мы с ним в далёком 1992-м, а в 1995 году по его собственной инициативе создали агентство "Тренд". По тем временам "Зеркало" было богатой газетой, и он щедро финансировал агентство, пока не произошла размолвка между основной группой "Тренда" и покойным Эльмаром Гусейновым. Мы ушли с "Трендом", а он продолжал финансировать "Монитор" Эльмара. Позже ушёл и Эльмар - в прямом и переносном смысле.

Наша настоящая дружба началась в начале 2000-х и продолжалась до самой его смерти.

Каждый из нас обычно уверен, что друг среди множества других ближе всего общается именно с ним, и даже готов "монополизировать" его, чтобы никто другой не занял это место. Друзей у Рауфа было немного. А "заседали" мы еженедельно в кафе "154". Осенью череда наших дней рождения начиналась с моего и заканчивалась 16 ноября его днём рождения. Мы звали его Ханом, и он не возражал. Так мы и жили, радуясь общению на этих застольях, насыщенных байками, которые мы даже хотели собрать и позже опубликовать.

Он умел дорожить друзьями. Сколько себя помню, мне ни разу не приходилось слышать от него сплетен о тех, кого не было рядом. Как говорил Вуди Аллен: "Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие. Послушай, что он говорит о других".

Теперь я понимаю: несмотря на то, что у него были семья, друзья и родственники, он был одинок. Как писал Карл Юнг: "Если человек знает больше других, он становится одиноким".

Он не вписывался в формат нашего общества, потому что был свободен душой. Наваль Равикант говорил: "Чем более органично вы вписываетесь в общество, тем менее вы свободны на самом деле".

Когда наш общий парикмахер предложил ему сбрить бороду, добавив: "Рауф, вы будете выглядеть минимум на 10 лет моложе", парикмахер от его ответа опешил: "У меня нет задачи выглядеть моложе своих лет..."

Он был бескомпромиссен к несправедливости. Некоторое время назад в сети гуляли кадры беседы покойного Президента Гейдара Алиева с журналистами во время вручения премии "Друг журналиста". Многие пересылали мне эти кадры, где мы, тогда ещё молодые журналисты, непринуждённо беседовали с Президентом. Но мало кто обратил внимание, как Рауф на замечание Президента о тяжёлых временах в годы распада СССР ответил в каком-то смысле наивно: "И сейчас немало проблем". В этом был весь Рауф. Он не умел идти на компромиссы.

А его лучшей формой протеста было чтение. Как говорится, чтение - это лучшая форма бунта. Читал он безбожно! Какие только книги не перебирал и с каким удовольствием составлял для нас папки электронных книг, аккуратно расфасованных по жанрам.

В середине октября 2003 года, во время напряжённых столкновений в Баку из-за результатов президентских выборов (уличная оппозиция тогда ещё была сильна), Рауф Талышинский позвонил мне на работу в агентство "Тренд" и предложил пообедать где-нибудь поблизости. Он был очень взволнован.

Мы сидели в одном из кафе, когда на противоположной стороне улицы появилась группа оппозиционеров: скандируя лозунги, они двигались в хаотичном шествии. Пожалуй, я впервые увидел страх в глазах Рауфа.

"Чем всё это закончится?" - спросил он. Это был риторический вопрос.

Спустя много лет, читая "Окаянные дни" Ивана Бунина (дневниковые записи писателя, отражающие его восприятие революции 1917 года и Гражданской войны в России), я почему-то вспомнил тревожное лицо Рауфа. Казалось, он уже читал Бунина и заранее предчувствовал, куда этот хаос может завести страну...

Сарказма, подобного тому, что был присущ Рауфу, мне, пожалуй, не приходилось встречаться ни у кого. Подтекст и ирония его высказываний были удивительно выразительны, словно он стремился тонко завуалировать свое мнение, не выставляя его напоказ. При этом он терпеть не мог, когда к нему лезли в душу. Как точно описал этот феномен Ф.М.Достоевский: "Сарказм - последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу".

Был ли Рауф счастлив? Как человек, близко общавшийся с ним, могу сказать: несмотря на то, что он умел радоваться любой мелочи, в глубине души он был несчастен. И в этом нет ничего удивительного. Артур Шопенгауэр писал, что счастье - величина отрицательная, оно всегда лежит либо в будущем, либо в прошлом: "Настоящее никогда не удовлетворяет нас, будущее ненадежно, а прошедшее невозвратно". А Эрнест Хемингуэй замечал: "Умные люди чрезвычайно редко бывают счастливы".

Порой я думаю: будь Рауф жив, как бы он повёл себя в нынешних непростых условиях, когда журналистика, мягко говоря, стала совсем другой. Думаю, он бы не выдержал. "В тёмные времена хорошо видно светлых людей", - писал Ремарк.

Говорят, смерть обнуляет всё. Это неправда. Смерть не может отнять у нас светлую память о Рауфе, и чем дальше, тем яснее осознаёшь масштаб этого Человека.

"Каково предначертание человека? Быть им", - говорил Станислав Ежи Лец.