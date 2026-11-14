Во Франции задержали более 120 человек

Полиция и жандармерия Франции задержали 121 человека в ходе манифестаций против роста цен и полицейского насилия, которые прошли по всей республике 14 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на МВД Франции.

Это данные со всей страны по состоянию на 17:00 (20:00), они могут быть уточнены до конца дня. Ранее в префектуре полиции Парижа сообщали о задержании в столице 22 человек, в том числе 3 подростков. Задержания производились в основном за ношение предметов, подпадающих под категорию оружия, оскорбления, а также за нарушение запрета на появление в определенных местах или участие в демонстрациях.

По данным Министерства внутренних дел Франции, 106 тыс. человек приняли участие в манифестациях, которые проходили в субботу по всей республике. Наиболее крупная акция традиционно прошла в Париже, где на улицы города, по подсчетам министерства, вышли 24 тыс. человек. Ассоциации студентов и школьников, участвовавшие в организации протестов, со своей стороны заявили об участии 200 тыс. человек по всей Франции, из которых 100 тыс. были в Париже.

Как убедился корреспондент ТАСС, во французской столице манифестация проходила по большей части в спокойном ключе, однако ближе к конечной точке маршрута колонны начались столкновения между группами хулиганов и полицией. Все участники акции прибыли на площадь Нации, откуда дежурящие по ее периметру полицейские просили их разойтись. Несколько раз правоохранители разгоняли толпу при помощи дубинок и слезоточивого газа, сейчас на площади уже почти не осталось демонстрантов.

В ряде других крупных городов, где также были организованы шествия по призыву движения "Желтые жилеты" и ассоциаций студентов и школьников, были зафиксированы небольшие инциденты. В Нанте полиция применила водомет для разгона толпы, сообщения о стычках с правоохранителями поступали из Бордо и Лиона.