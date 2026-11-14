Год трёх документов: Президент Ильхам Алиев переформатирует отношения с Западом

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

12 ноября в Дублине, в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подписали Совместную декларацию о стратегическом партнёрстве. Церемония заняла считаные минуты и почти растворилась в плотном графике саммита. Но если положить этот документ рядом с двумя другими, подписанными в 2026 году, картина выходит куда крупнее одной встречи.

Февраль - Хартия о стратегическом партнёрстве с США. Июль - декларация о стратегической повестке с Германией. Ноябрь - Великобритания. Три ключевые западные столицы меньше чем за десять месяцев. Это уже не череда удачных визитов, а последовательная перенастройка отношений Азербайджана с Западом. И перенастройка эта идёт по правилам, которые во многом предлагает сам Баку.

Американский трек стартовал в Белом доме 8 августа 2025 года. Тогда, параллельно с парафированием мирного соглашения с Арменией, Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали меморандум о создании рабочей группы, которая должна была подготовить Хартию о стратегическом партнёрстве.

Хартию подписали 10 февраля в Баку. Со стороны США подпись поставил вице-президент Джей Ди Вэнс, самый высокопоставленный американский чиновник, когда-либо приезжавший в Азербайджан. Президент Ильхам Алиев назвал документ итогом шести месяцев напряжённой работы команд, а Вэнс - сигналом того, что американо-азербайджанские отношения всерьёз и надолго.

По содержанию хартия шире привычной нефтегазовой повестки: транспорт, энергетика, искусственный интеллект, инвестиции и безопасность, а также право создавать профильные рабочие группы. В тот же день Вэнс объявил, что США передадут Азербайджану корабли для защиты территориальных вод. Ещё несколько лет назад такая фраза в устах американского вице-президента показалась бы фантастикой.

Энергетика осталась опорой отношений, но больше не единственная. При этом не всё наследие прошлого ушло в историю: 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" на практике почти не работает, но формально сохраняется и остаётся для Баку символическим раздражителем.

21 июля в Берлине Ильхам Алиев и канцлер Фридрих Мерц подписали Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнёрства. Германия для Баку - иной случай, чем США или Британия. Это крупнейшая экономика Евросоюза и столица, чей голос в Брюсселе слышат без переводчика.

Показательно, что двусторонний документ отдельно фиксирует стратегическую важность партнёрства Азербайджан - ЕС и призывает к обновлённой повестке с европейским союзом. Берлин также поддержал итоги Вашингтонского саммита и усилия Баку и Еревана по достижению устойчивого мира.

По сути берлинская декларация стала для Баку способом разговаривать с Европой не через традиционно сложные каналы, а через её главную столицу. А каналы эти действительно сложные: ещё в мае, выступая по видеосвязи на саммите ЕПС в Ереване, Ильхам Алиев заявил, что Европарламент стремится сорвать мирный процесс с Арменией. Когда институциональная дверь прикрыта, дипломатия ищет двустороннюю.

С Британией история особая. Именно британская BP в 1994 году стояла у истоков "Контракта века", и с тех пор Великобритания стабильно остаётся крупнейшим прямым иностранным инвестором в Азербайджане. Только за первое полугодие 2025 года британские вложения составили 806 млн долларов. Неудивительно, что на встрече в Дублине стороны констатировали: по сути отношения были стратегическими и до декларации.

Формальный путь занял чуть больше года. В августе 2025-го Лондон объявил о повышении статуса отношений, в октябре того же года снял эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении, а в октябре 2026-го стороны согласовали текст. Декларация опирается на документы 1994 и 1998 годов и строится на трёх опорах: оборона и безопасность, торговля и инвестиции, инновации и образование. Стороны договорились ежегодно сверять часы и проверять, что из намеченного выполнено.

Самый содержательный блок - оборонный: документ предусматривает расширение сотрудничества в военной подготовке и оборонной промышленности. Для Баку это ещё один источник западных компетенций в сфере безопасности, не завязанный на одну столицу.

Есть и деталь, которую стоит держать в голове. Полугодом раньше похожую декларацию Лондон подписал с Арменией, а в азербайджанском документе отдельно приветствуется нормализация между Баку и Ереваном. Британия строит симметричную политику в регионе - и это, как ни парадоксально, лучшее свидетельство того, что на Южном Кавказе наступила новая эпоха: с обеими столицами теперь можно договариваться одновременно.

Если сложить три документа, проступает метод. Баку не стучится в двери западных клубов и не примеряет чужие критерии членства. Вместо этого он договаривается напрямую с теми, кто реально принимает решения. Все три документа подписаны на высшем уровне, в каждом есть механизм исполнения - рабочие группы или ежегодные встречи. И все три держатся на конкретных интересах, а не на ритуальных формулах о вечной дружбе.

Козырей у Баку три. Первый - энергия. В Дублине Президент Ильхам Алиев напомнил, что поставки азербайджанского газа в ЕС выросли с 8 до 13 млрд кубометров, и пообещал наращивать их за счёт новых месторождений. Второй - мир. После Вашингтона Азербайджан в глазах Запада уже не сторона конфликта, а соавтор урегулирования, и в том же Дублине Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном. Третий - география. Маршрут TRIPP должен соединить основную часть страны с Нахчываном, а дальше - с Турцией, и Азербайджан превращается в узел связанности, который выгодно иметь в друзьях.

Важно и то, чем этот поворот не является. Это не отказ от других векторов: 8 ноября в Шуше, стоя рядом с Эрдоганом, Президент Ильхам Алиев назвал единство Азербайджана и Турции вечным и нерушимым. Западные документы не заменяют старые связи. Они добавляют ещё один слой страховки в мире, где ни одна опора не даётся навсегда.

Подпись - это старт, а не финиш. У всех трёх документов есть встроенные механизмы, и именно по ним будут судить о результате. Заработают ли профильные группы с США, появятся ли реальные оборонные проекты с Британией, переведёт ли Берлин свою поддержку в обновлённую повестку с ЕС - ответы на эти вопросы покажет 2027 год.

Остаются и нерешённые сюжеты. В Конгрессе США до сих пор держится 907-я поправка, отношения с европейскими парламентскими институтами остаются натянутыми, а мирный договор с Арменией, парафированный больше года назад, так и не подписан. Все три темы будут фоном для любого следующего шага.

Но главный итог года уже можно зафиксировать. Для Запада Азербайджан перестал быть страной, о которой вспоминают только в дни энергетических кризисов. Он стал партнёром, с которым подписывают долгосрочные рамочные документы в Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Три документа за один год - это не совпадение дипломатического календаря, а новая архитектура отношений.